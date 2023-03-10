買鴻海（2317）被笑不懂股票！他3年「爽賺150萬」：中長線投資很穩

有投資人分享持有鴻海（2317）三年多的經驗，他透過每年5%配息加上股價變動，共賺進150萬的收入，開心喊「這兩年台股上沖下洗，鴻海總是讓人安心，中長線投資真的很穩！」但其他人發現他的本金高達300萬，直言「照你這種買法怎樣都會賺」。

一名網友在論壇Dcard分享「鴻海持有三年賺150萬」，他表示，「持有鴻海三年，領了三年股息4+4.2+5.2，成本已經降到67元左右了，當初買鴻海時淨值9x元、股價70到90元，還被人笑說不懂股票才買鴻海，結果完全送分題，每年5%配息穩穩領，必須說中長線投資真的很穩，這兩年台股上沖下洗，鴻海總是讓人安心，期待未來電動車的獲利」。

該網友也貼出對帳單，成本共319萬2771元、市值411萬4500元，損益90萬3523元、報酬率28.30%。

其他網友則留言「我也是佈局兩年多，目前150張，放長線領股息好香啊，買鴻海就是穩，那些只會酸鴻海的窮酸少年股神用不著跟他們解釋太多，反正我之後每年領至少80幾萬也不會有他的事」、「鴻海真的滿穩的」。

但也有不少網友吐槽「前幾年算慘敗大盤，沒啥投資價值」、「照你這種金字塔買法怎麼買都是賺的好嗎？又不是每個人都有爸爸給的大樓賣掉還能拿幾千萬」、「運氣好而已，股市就是運氣遊戲，99%的報酬，是由前3%的公司貢獻的」、「炫耀投報率嗎？還是炫耀本多終勝？不是每個人都有3百多萬的本金」。