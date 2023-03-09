永豐金若抽中溢價僅14％算偏少！ 她曝「這特性」：一年過去股價漲5％

最近可以抽籤的股票真不少

永豐金（2890）的股票抽籤一次5張，抽中的話一張賺2千，5張賺1萬也不少。

不過比起其他新股抽籤，永豐金（2890）的溢價差只有14％算是偏少。

新股抽籤要注意：假設抽到等拿到股票時有可能股價下跌，讓溢價空間減少或是沒溢價了。

這個的前提是股價波動大，像永豐金（2890）這種股價牛皮就不需要擔心了，過去一年永豐金的股價漲了5％，所以想要溢價14％對它來說算蠻多了。

還有一個常見的問題是：很難抽浪費手續費，我的看法是「這比樂透中獎率高啊」，沒抽中一次20元，一年只要抽中一檔（我的經驗差不多一年中一次）過去的手續費就全部賺回來。

◎本文內容已獲 夏綠蒂的選股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。