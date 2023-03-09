亞泥砸百億 增持遠傳股權

遠傳大股東日本電信商NTT Docomo出清手上持有的遠傳4.71%股權、約15萬3,543張股票，由亞泥全數接走。亞泥昨（8）日盤前公告，以每股65.28元、較遠傳7日收盤價折價約7.8%，取得遠傳股票15萬3,543張，總金額100.23億元。交易完成後，亞泥與其子公司共持有遠傳股權5.71%，躍第四大股東。

據悉，遠傳前十大股東中，遠東集團持有遠傳股權約38.15%，若加計亞泥單一公司加碼後對遠傳持股5.66%，累計遠東集團持有遠傳股權逾43.81%，股權更趨於集中。

亞泥原本就是遠傳股東之一，持股比重約0.95%。亞泥昨天盤前公告，以每股65.28元買進遠傳股票15萬3,543張，交易完成後，亞泥持有遠傳股票將提升至18萬4,577張，持股比率5.66%。

另外，亞泥子公司德勤投資累積持有遠傳股票215張，總金額1,483萬元，持股比率0.01%；另一子公司亞洲投資累積持有遠傳股票1,426張，總金額9,841萬元，持股比率0.04%。總計亞泥與其子公司共持有遠傳股權5.71%，躍第四大股東。

據了解，NTT自2020年9月宣布Docomo私有化後，隨即展開Docomo海外投資部位處分動作，NTT Docomo雖為遠傳第四大股東，且遠傳近年來獲利表現良好，但是基於NTT集團策略考量，仍然決定出脫所有遠傳持股。

NTT Docomo於2000年搶進台灣行動通訊市場，取得和信電訊20%股權，2003年遠傳合併和信電訊，NTT Docomo原持有的和信電訊股權轉為遠傳股票，也因此讓NTT Docomo成為遠傳第四大股東，加上日本加值服務發展快速，雙方也曾合作i-mode加值服務，數年前並合作推出「FriDay拍拍本」相本書，奠定遠傳用戶加值服務訂閱基礎，也推升遠傳用戶平均帳單金額（ARPU）稱冠台灣電信業。

亞泥表示，該公司近年獲悉NTT Docomo有意出清遠傳持股，經過多時討論，NTT Docomo決定將手上持有的遠傳4.71%股權、約15萬3,543張股票全數賣給亞泥。

亞泥認為，此次取得遠傳逾15.3萬張股票，除了擁有遠傳未實現資產價值達121.64億元，今年起也將為亞泥新增豐厚數億元股利，這筆交易可說相當值得。

亞泥昨天公告買進遠傳股票的訊息後，股價開盤隨即下挫，終場跌1.5元、收43.25元；遠傳則開低走高，收盤漲0.2元，收71元。