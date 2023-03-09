永豐金股利穩健 投資人安啦

永豐金昨（8）日代子公司永豐銀公告董事會決議，永豐銀2022年無可供分配盈餘，引發投資人擔憂，今年永豐金是否也配不了股利？惟據了解，永豐金期初未分配盈餘仍有131億元，2022年自結獲利約159億元，永豐金應仍可維持穩健股利水準。

永豐金傳將在3月下旬董事會討論股利政策，不過因目前尚未召開董事會決議股利分配，子公司永豐銀確定無可供分配盈餘消息一出，引發討論區投資人討論，最擔心就是永豐金可能受到永豐銀無法上繳股利給金控，而影響金控股利水準。

據悉，主因為永豐銀去年受到債券評價影響，必須提列特別盈餘公積，而無法上繳股利。不過，永豐金的經營團隊在去年法說會上，曾指出股利政策將朝維持盈餘配發率六成努力。

以永豐金期初未分配盈餘有131億元，以及2022年自結獲利約159億元來看，目前帳上仍有充裕未分配盈餘，永豐金控今年維持穩健股利水準應仍不成問題。

永豐金2月自結稅後純益14.25億元，較1月16.03億元衰退11.1％，累計前兩月稅後純益30.28億元，成長11.9%，累計EPS為0.27元。永豐銀2月因計息天數減少致息收下滑，金融交易收入也略減，累計永豐銀前兩月獲利24.1億元，年成長11.2％。永豐金證券2月獲利較1月成長31.4％，主因台股2月交易日增加、日均量成長且市占率增加，整體手收顯著回升，累計稅後純益5.23億元，與去年同期相當。