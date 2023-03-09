亞德客 去年EPS 30.07元

氣動元件龍頭廠亞德客去年全年每股稅後純益達30.07元，獲利為歷年次高；董事會昨（8）日通過，擬配發13.45355元現金股利，股息配發率44.7%；以昨天收盤價1,125元計算，現金殖利率為1.19%。

亞德客去年合併營收260.73億元、年增2.6%，創歷史新高；營業毛利118.93億元，營業利益75.42億元，稅後純益60.13億元、年減6.6%，每股純益30.07元。

亞德客2月合併營收達23.68億元，月增62.4%，年增37.8%，回復年、月雙增的走勢；累計今年前二月合併營收達38.26億元，年增4.3%，也回到成長軌道。

亞德客2月出貨金額比預期稍好，且接單金額持續高於出貨，如公司預期，顯示出整體市場需求應仍屬於健康狀態，且逐步趨向復甦。

業界普遍預期，今年第2季景氣有望落底、第3季邁入反彈，台灣工具機產業有機會在第2季出現落底反轉訊號，看好相關供應鏈的表現。

亞德客線性滑軌今年受惠大陸疫情解封，及產能擴充，營收貢獻度可望持續成長，線性滑軌毛利率也可受惠產能擴張而提升。

法人說，亞德客整體生產及出貨量將在第1季底恢復，由於第2季為亞德客旺季、通常也是表現最強的一季，營運將逐漸回溫。亞德客對今年營運看法亦趨樂觀，自估全年營收將成長中雙位數百分比、且營業利益率超過30%，優於市場預期。