面板雙虎短期難見「轉虧為盈」？ 分析師：但股價非公司獲利才能漲

電視面板報價上漲，可望連帶讓面板雙虎的獲利增加，進而虧損收斂。

對此，浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音分享，他認為即便報價上漲，還是短期間內很難可以看到「面板雙虎」友達（2409）、群創（3481）轉虧為盈，因為上漲的價格只來到了現金的成本價位而已，能賺到的錢有限，但股價並非要等公司獲利才會上漲，不是要投資人拋售手中的面板股。

以下為影音內容：

電視面板

看好面板報價，開始重新像去年11月那波漲勢，是因為投信買超嗎？不是這個原因，這僅算是籌碼面的觀察。

主要原因，簡單來說就是，面板過去一年多都一直減產不斷降低產能利用率，但從今年第一季開始，有一些二線的品牌廠，要開始一些「正常水位庫存的備貨」，包括後續二、三季，會有更多一線的品牌大廠，要做正常庫存的備貨。

這些品廠牌，因為去年要去庫存的緣故，所以庫存量本來就砍很低了，導致到了今年庫存的水位量非常低，這時候要補回原本的正常庫存水位時候，就會去跟面板廠拉貨。

在這樣的情況底下，面板的產能利用率都還是很低，產線也不想多開，就造成了短線的「供需反轉」，變成了「供不應求」，於是電視面板的報價就會往上漲。

最新漲價的電視面板尺寸是32吋，現在可以看到40、50吋也開始陸續漲。

接下來，市場期待電視面板能夠全面的大幅上揚，尤其包括大尺寸（80吋以上）的也能夠漲。

品牌廠不論一、二線，開始再補回常規庫存過程當中，開始帶動漲勢，預估漲勢會維持到四月，五月狀況還不確定。

IT面板

如果以IT的面板來看的話，IT面板的跌幅也持續在做收斂，跟著電視面板開始出現持續收斂的情況。

所以很有可能IT的面板很快就會持平，甚至開始走漲。

筆電的面板

但是市場比較擔心筆電面版的部分，因為筆電的需求還沒有上來，整個通膨環境還是存在，經濟還是慢慢衰退的過程當中，包括台灣的景氣對策信號也是藍燈。

全球這樣的情況之下，消費需求真的還沒有反轉上來，筆電賣不好，那筆電的面板肯定也賣不好，拉貨減少是很自然的情況。

今年第一季整個筆電面板的出貨，對比上一季是季減超過10％以上，如果是對照去年的同期更誇張，幾乎是衰退了四成以上。

代表筆電真的賣不好，要等待筆電可以賣的好，才會開始大量的去拉貨。

不過，筆電也像電視廠品牌廠一樣，還是要補常規庫存，個人認為第二季之後，筆電面板的出貨量會有明顯的好轉且成長，但是這個成長無法回到去年的水準，因為整個消費需求沒有上來。

出貨量成長還是可以稍微挹注一些營收，但是獲利的部分還沒辦法，因為需求沒上來，沒有出現大幅供不應求的情況，不會像電視面板這樣漲；只能暫時祈求筆電面板的跌勢可以慢慢收斂、往上持平，然後小漲。

面板雙虎短期很難看到轉虧為盈

電視面板會是漲最凶的，IT面板會跟著漲一些，但整個筆電的面板，漲勢就會落後許多。

但電視面板漲這麼多，但其實也才回到差不多現金成本價位而已，也恐還是賺不太到什麼錢，所以就整體綜合產品線來看，短期這一季或是第二季，一樣很難可以看到面板雙虎（友達、群創）轉虧為盈。

虧損幅度會縮小，但在短線轉虧為盈很難會看到。

股價並非公司賺錢時才會上漲

不會轉虧為盈，那面板股要拋了嗎？股價不是要公司賺錢的時候才能漲，有時候看到一些景氣循環股賺錢的時候，股價反而已經到了高點了。

股價會不會漲，還跟隨著一個趨勢，就是「報價」，上述所說的三個面板，報價都有往上走，既然報價都上漲，不說轉虧為盈，虧損必定能收斂，對股價就會有所幫助。

所以現在面板雙虎的股價在反應這一塊，在反應獲利可以有明顯慢慢的改善，如果面板報價的上漲趨勢還在持續往上，那就整個面板長線的多方趨勢就沒有改變，要從這個角度去看。

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