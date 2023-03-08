台塑四寶 2月營收回溫

春節過後下游回補庫存力道增加，台塑四寶昨（7）日公布2月營收均較元月回溫，合計達1,307.1億元，月增7.8%，年減0.6%，以台塑月增22.8%表現最佳；台塑化則是唯一年、月雙增，且前二月營收維持年增率正成長的公司。四寶前二月營收共計2,519.2億元，年減11.7%。

台塑2月合併營收176.8億元，月增22.8%，年減14.1%；前二月合併營收為320.9億元，年減27.9%。

台塑表示，今年元月逢農曆春節，出貨天數減少，春節過後大陸下游加工廠陸續復工，石化產品需求增加，且3月即將進入塑料傳統旺季，客戶備料意願轉強，因此，2月各主要產品合計銷售量月增7.3萬噸。

針2月業績不如去年同期，台塑指出，去年初俄烏情勢緊張，原油價格大漲，推升石化產品行情，惟今年以來受全球高通膨及歐美升息影響，消費者購買力下滑，加上杜拜原油及乙／丙烯合約均價皆較去年同期下跌，因此2月各產品平均價格較去年同期下跌一至四成以上，連帶影響表現。

南亞2月營收218.4億元，月增7.7%，年減26.8%；前二月營收421.3億元，年減35.3%。

南亞表示，農曆春節後，下游產業復工，雖然2月天數較少且有連假，但在疫情趨緩及市場對通膨、升息的擔憂逐漸減輕之下，消費需求回升，客戶於春節後積極回補庫存，使各類產品銷售量增加、營收成長。但對比去年上半年全球景氣佳，因此銷價、銷量均弱於去年同期。

台化2月營收280.1億元，月增9.5%，年減2.4%；前二月營收535.9億元，年減9.2%。

台化表示，2月無論銷售量或售價均較元月成長，不過還是以量差的影響較大。對比去年同期，雖然銷售量有所回升，但受通膨、升息等因素影響，市場消費力道衰退，且大陸新產能投放供應寬鬆，影響原油及石化塑膠產品價格低於去年，在價差的影響下，業績較去年同期下滑。

台塑化2月營收631.6億元，月增3.7%，年增20.7%；前二月營收1,241億元，年增6.3%。台塑化表示，2月無論銷售量或銷售價差均較元月回溫，對比去年同期也都成長。