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去年買國泰金（2882）賠20多萬！ 她：若換這檔ETF績效差了25％

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。 中央社
台股示意圖。 中央社

財經雪倫於《投資嗨什麼》分享，自己2022年投資國泰金（2882），跌了一大跤，賠了22萬，為何當時會犯這樣的錯誤呢？

以下為影音內容：

在2022年初，那時候很密集的接觸到一個計算公式，就是用三年股息，去推算金融股的合理股價，當時推算出來的股價就落在70元，配的股息差不多3至3塊半；國泰金的股價當時候60幾元，跟推算出來的股價中間的價差不小。

這時候不買，何時要買呢？現買現賺，等到除息的當下還賺更多，不只買，還要加碼買，不論是定期額還是不定期不定額，全部通通都要買。

2月7號的時候直接定期定額3萬，多麼失控的定期定額，當時設想一個月扣款6次，一個月18萬，預算的本金就大約100多萬，就單壓這檔，想說算下來價差10元的話，也是可以賺個100多萬

不過後來，想說之後要分享給其他投資人，一般正常人不可能拿一個月拿10幾萬出來投資，所以調整改成一次扣款1萬，但是扣款的次數沒有變。

扣了幾次到了三月份，隨著股價的盤整，心態有點退縮，從每月扣款6次改成3次，之後就這樣一直持續到9月。

可以看到上圖的對帳單，扣款金額一路從60多跌到最多30幾元，當時厚的信心真的是潰堤，帳上已經虧損了20幾萬，內心就有聲音「還要繼續扣款下去嗎」

時間到了2022年的下半年，國泰金就因為它的淨值虧損，也發布了要增資認購，只要是股東就可以用35元參與，於是又把自己能夠認購的股份全部認購了（1126股）。

近期國泰金的價位約在43元左右，認購的部分有賺錢，但是前面買進的張數很多，沒有沒有辦法攤平之前的損失

目前為止，帳上損失的金額還是達20幾萬

投資ETF、個股 哪個好？

2022年有投資個股跟ETF，相較起來在ETF的投資，一樣會有虧損，但是虧損的幅度比在國泰金小很多。

去年整體ETF表現最好的是FH富時高息低波（00731）交出的績效-5％多，相較於其他元大MSCI金融（0055）或者元大高股息（0056）甚至大盤指數元大台灣50（0050）又好很多；但別說是國泰金是－30％，相較00731跟國泰金的投資報酬率就差了25％

金融股這樣子還敢投資嗎？其實當公司遇到倒楣事，就是一個最好的時間點，2022年很明顯就是一個很不利、不好的一年，2023年也還有可能再盤整，但是如果一家公司的基本面都很好，只是遇到倒楣事，體質（股價）還是會回復的，就可以在低部（股價相對低迷）的時候進場。

如果投資人不曉得要怎麼投資，但是對金融股又很有信心，然後又想要繼續持有的話，心臟不夠大又擔心損失很大

其實可以考慮相關的ETF，像00731在去年2022年空頭時期表現很好，金融股的占比高達38％，有中信金、國泰金、兆豐金、第一金、元大金，永豐金也是（第11大持股標的）...等

ETF、金融股配息或價差哪個好？

國泰金2023年的配息肯定是不太好，因為受到2022年的影響，加上也不能夠拿增資的錢去配息，2024理論也不會太好，因為還在調體質。

00731在2022年大概是配2.8塊；從配息的角度看起來，只看2023-2024這兩年的話，00731的表現非常高的機率會比國泰金來得好。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。

金融股 2882國泰金 00731FH富時高息低波 ETF

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