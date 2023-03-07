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搶翻了！大魯閣跳空漲停 零股交易量爆衝委買掛200萬股

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
大魯閣（1432）公布今年股東會紀念品，總價值超過3,200元。本報資料照
大魯閣（1432）公布今年股東會紀念品，總價值超過3,200元。本報資料照

大魯閣（1432）公布今年股東會紀念品，總價值超過3,200元，將透過「大魯閣APP」提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」。在股東會紀念品的激勵下，不僅開盤股價跳空漲停，委買高掛近3,000張，且零股交易量暴衝，開盤10分鐘，成交量即超過13,000股，且委買高掛272.24萬股。

大魯閣此次股東會紀念品發放的消費抵用券可直接折抵消費金額；買1送1券則可選擇指定業態消費，自今年6月起至明年1月，每月限使用一次，共八次。股東持股不限股數，均予發放。該公司今年股東會預計於5月31日舉行， 3月29日為有權參加股東會之最後買進日。5月31日起可以透過下載「大魯閣APP」線上領取使用。

除了一股就能領，價值超過3,200元的股東會紀念品，大魯閣今年提供了股東優惠制度，1,000股以上的股東，發放優惠券600元，領取優惠券資格為3月29日持有1,000股以上之股東，同樣透過大魯閣APP領取。優惠券發放及使用期限為6月1日至明年1月31日。此外，6月1號開始，股東憑抵用金來場館消費，每月再抽10,000元抵用金。

大魯閣今年的股東會紀念品適用於大魯閣旗下的運動休閒事業單位，全國10家大魯閣棒壘球打擊場，3家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、11家遊戲愛樂園、新竹大魯閣「福湯岩盤浴」及台中及台南的2家ROLLER 186滑輪場。預計於第2季開幕的台北小巨蛋「Roller 186滑輪場」及高雄楠梓「大魯閣棒壘球＋Roller 186滑輪場」，開幕後也都能前往使用。

股東會紀念品 大魯閣

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