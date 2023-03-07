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永豐金（2890）現增申購15元 他不敢買！網算完反問：有錢不賺？

聯合新聞網／ 綜合報導
永豐金控（2890）已在1月公告將辦理現金增資發行新股7.5億股，每股認購價15元。本報資料照片
永豐金控（2890）已在1月公告將辦理現金增資發行新股7.5億股，每股認購價15元。本報資料照片

永豐金控（2890）已在1月公告將辦理現金增資發行新股7.5億股，每股認購價15元，若以每人限申購張數上限5張計算，投資人最多也有機會喜獲1.025萬元的紅包。有投資新手詢問「對現金增資股票申購會建議投入嗎？會建議參加現增新股抽籤嗎？」其他人則反問，「認新股賣舊股就現賺2.05，為何有錢不賺？」

永豐金控公告將辦理現金增資發行新股7.5億股，每股認購價15元，80％由原股東依持股比例認購、10％保留給員工認股，其餘10％則對外公開承銷，預計6至8日公開申購、10日進行抽籤，目前市價為17.05元。

有投資新手在論壇Dcard發問「對2890現金增資股票申購會建議投入嗎？有收到2890現金增資股票申購的股東信，如果不繳，會怎麼樣？有前輩會建議參加現增新股抽籤嗎？」

其他人則留言「你現在認股15塊，今日收盤17.05，認新股賣舊股就現賺2.05，為何有錢不賺？不繳就放棄而已不會怎樣，中籤機率比你中籤賠錢機率還小，最好不要抽，讓我中」、「今天才去繳增資的股票款，恨不得可以多認一些，申購也去抽了希望能抽中 比成本價低就是心動」。

還有人留言「15元認永豐金蠻划算的啊，我去年年初開始進場，買了17.35、17.38，股利下來跟後面小小加碼，目前成本16.36，15認購還能領股利，很希望可以多買一點。至於申購還在思考要不要抽，因為一買要買五張，還沒給那麼多預算在這，存股是沒打算賣的」。

Dcard 永豐金控

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