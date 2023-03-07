鴻海在進步！他籲「別用舊時代印象看未來」 網卻只回一字酸爆

鴻海（2317）5日公佈財報，2月合併營收為4020億元新台幣，較上月下降39.12%，較上年同期下降11.65%，但仍是歷年同期次高。前兩月合並營收為1.06萬億元新台幣，為歷年同期最佳。有網友對投資人信心喊話，「鴻海正在進步，不該用原有郭董時代印象看未來鴻海」，卻直接被其他人反酸「韭」。

一名網友在論壇Dcard轉貼「king大」在股市爆料同學會的貼文，該文指出，「鴻海正在進步，投資鴻海的投資人也應該要有心理準備，而不應用原有郭董時代的印象來看未來的鴻海，現在鴻海明顯的是用之前打下來的江山（代工利潤）去養3+3產業，雖然鴻海在EV還是代工，但是其內部的零組件、標準平台、軟體功能才是精華之所在，生意才是鴻海未來的康莊大道」。

該網友表示「鴻海董事長劉揚偉穩健保守，風格不如前任董事長郭台銘霸氣，但在策略遠見方面也不遜色，鴻海主要戰場在B2B，目前除了第四大車廠Stellantis已接受之外，還有很多新創品牌在孵蛋期，其他車業大廠明顯觀望，需努力的空間還很大，觀望的原因是鴻佈的局還沒有出現綜效，半導體、電池、電機、世界各地工廠等等都還沒完成，等整條供應鏈串接起來，客戶自然會提高合作的意願，或是說不得不合作，因為鴻海的局太廣太全面，屆時客户增加自然水到渠成」。

該網友強調「電池廠、半導體研發和建廠、合資公司的軟體開發、新車市場驗證都需要時間也都有明確時間表。美食需要時間發酵熟成，我想成功的投資也是」。

其他網友則留言「買在100以下，我是賺的，但我也不想賣掉，單純覺得他是不錯的公司，就持續放著，除非哪天需要錢才會售出」、「我鴻海佈局了2年多。總張數150張，配息後均價來到101左右。鴻海是台灣第二大權值股，非常適合大資金停泊，長期穩定領利息，且未來前景又很好的股票」。

但也有人留言狠酸「韭」、「韭菜心態」、「我持有鴻海已經兩年多了，應該說就是住在山上被套牢的那個韭菜，但雖然他坐享這塊電動車的平台，而根據我的觀察，路上已經有特斯拉或其它廠牌的電動車在跑，電動巴士似乎也跟他一點關係都沒有，其實讓我對鴻海的信心也逐漸銳減」。