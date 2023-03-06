金融股配息減少甚至發不出來…是典型的景氣循環股！ 專家「三點提醒」

金融股當中，2/20玉山金（2884）率先公布股利政策，每股配發現金0.2元、股票0.4元。幾近腰斬的配息，導致2/21投資人失望賣壓大舉出籠，股價重挫1.25元（4.81%）。

2022年全球罕見的股債同步大跌，導致金融股的「其他權益」項目虧損嚴重，配息縮水是可以預期的。版主今年不願意對金融股的配息做預估，正是因為牽涉「其他權益」項目，非常難估算。

2/16金管會宣布，今年金控配息不設限，可以從法定盈餘公積或資本公積配發現金股利，金融股也為此迎來短暫的利多。顯然的，玉山金似乎沒有動用法定盈餘公積或資本公積，導致配息大幅縮水。

依據財經媒體報導，考量「其他權益」項目的干擾之後，可維持去年配息水準的銀行股有彰銀（2801）、台中銀（2812）、台企銀（2834）、聯邦銀（2838）、上海商銀（5876）；可維持去年配息水準的金控股有富邦金、元大金、兆豐金、永豐金、第一金、中信金（略減）。實際配發情形，還是以各銀行、金控公告為準，版主不做任何推測。

版主曾經不斷提醒，金融股是典型的景氣循環股，也是很有可能碰上配息大幅減少，甚至無法配息，今年的玉山金就是一個例子。如果還沒有離開職場、還有主動收入，碰上配息銳減還無傷大雅；如果已離開職場、無主動收入，僅依靠配息過活，則銳減的配息勢必大大影響生活與心情。

金融股是非常多存股朋友的必備標的，但金融業其實是風險不小的產業，可以說是「冒著賣白粉的風險，賺著賣麵粉的薄利」。喜歡金融股的朋友，切記不可投入過多比例的資金。

版主有三點建議：

1. 如果只是想單純領息，高息型或債券型ETF會優於一般個股。 2. 如果不喜歡買ETF，傾向配置個股，則應分散產業類別，不可重壓單一產業，以避免該產業陷入低迷。 3. 現金雖然是最沒獲利效率的資產，卻是最安全的資產，不可或缺。離開職場後，應保有兩年左右的生活預備金，以避免碰上金融風暴或配息銳減的窘境。

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