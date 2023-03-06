快訊

傅達仁赴瑞士安樂死！兒傅俊豪立院發聲 籲尊嚴善終立法減少照顧殺人

金融股配息減少甚至發不出來…是典型的景氣循環股！ 專家「三點提醒」

聯合新聞網／ 存股方程式
玉山金（2884）股利創13年新低。本報資料照
玉山金（2884）股利創13年新低。本報資料照

金融股當中，2/20玉山金（2884）率先公布股利政策，每股配發現金0.2元、股票0.4元。幾近腰斬的配息，導致2/21投資人失望賣壓大舉出籠，股價重挫1.25元（4.81%）。

2022年全球罕見的股債同步大跌，導致金融股的「其他權益」項目虧損嚴重，配息縮水是可以預期的。版主今年不願意對金融股的配息做預估，正是因為牽涉「其他權益」項目，非常難估算。

2/16金管會宣布，今年金控配息不設限，可以從法定盈餘公積或資本公積配發現金股利，金融股也為此迎來短暫的利多。顯然的，玉山金似乎沒有動用法定盈餘公積或資本公積，導致配息大幅縮水。

依據財經媒體報導，考量「其他權益」項目的干擾之後，可維持去年配息水準的銀行股有彰銀（2801）、台中銀（2812）、台企銀（2834）、聯邦銀（2838）、上海商銀（5876）；可維持去年配息水準的金控股有富邦金、元大金、兆豐金、永豐金、第一金、中信金（略減）。實際配發情形，還是以各銀行、金控公告為準，版主不做任何推測。

版主曾經不斷提醒，金融股是典型的景氣循環股，也是很有可能碰上配息大幅減少，甚至無法配息，今年的玉山金就是一個例子。如果還沒有離開職場、還有主動收入，碰上配息銳減還無傷大雅；如果已離開職場、無主動收入，僅依靠配息過活，則銳減的配息勢必大大影響生活與心情

金融股是非常多存股朋友的必備標的，但金融業其實是風險不小的產業，可以說是「冒著賣白粉的風險，賺著賣麵粉的薄利」。喜歡金融股的朋友，切記不可投入過多比例的資金。

版主有三點建議：

1. 如果只是想單純領息，高息型或債券型ETF會優於一般個股。

2. 如果不喜歡買ETF，傾向配置個股，則應分散產業類別，不可重壓單一產業，以避免該產業陷入低迷。

3. 現金雖然是最沒獲利效率的資產，卻是最安全的資產，不可或缺。離開職場後，應保有兩年左右的生活預備金，以避免碰上金融風暴或配息銳減的窘境。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

延伸閱讀

中信金預計能配發1元股息！ 專家：目前價位屬歷史最低殖利率區間以下

0050傻傻存績效不會差？ 專家：這7年間買投報率不太好

新市值型ETF要來啦！00922擁「三大特色」：指數9年累積績效勝大盤

00878長期績效輸0050…人氣卻更旺？ 專家媽：買市值型錢給兒子領

相關新聞

金融股配息減少甚至發不出來…是典型的景氣循環股！ 專家「三點提醒」

金融股當中，2/20玉山金（2884）率先公布股利政策，每股配發現金0.2元、股票0.4元。幾近腰斬的配息，導致2/21投資人失望賣壓大舉出籠，股價重挫1.25元（4.81%）。

中信金預計能配發1元股息！ 專家：目前價位屬歷史最低殖利率區間以下

要導入一個觀念，年化報酬率要大於年化股利率，也就是帳上漲幅要超過實收利息，這樣子才不會拿自己的本金配息給自己。

泓德能源創新板掛牌上市 股價衝漲停

太陽能廠泓德能源今天以每股110元在創新板掛牌上市，為今年首家創新板上市的企業；泓德能源股價表現強勁，開盤即跳空漲停，達...

陽明海運股息 上衝23元

海運高股息、高殖利率市場聚焦。根據中央政府預算書公開揭露資訊，陽明今年每股配息有望衝23元，現金殖利率上看35%；另，法...

聯嘉 奪特斯拉、福特大單

車用LED廠聯嘉（6288）接單大爆發，拿下特斯拉皮卡訂單，最快第2季底至第3季初開始出貨，並獲得福特、克萊斯勒等美系車...

台泥布局鋰電池 報捷

台泥（1101）積極朝電池、能源領域多角化發展，董事長張安平表示，台泥企業團旗下能元科技的電池發展是一個階段接著一個階段...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦