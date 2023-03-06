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中信金預計能配發1元股息！ 專家：目前價位屬歷史最低殖利率區間以下
中信金（2891）舉例殖利率河流圖
其實要判斷佈局區間是一件非常輕鬆的事情，那就是用預估殖利率來去算，也就是先把股息即將要發多少給預估出來，然後再搭配市場歷年來願意用多少價格來參加除息？最高、最低、平均，來計算出目前這個價位是否處低位階、平均、高位階。
這樣的好處在於，假設一檔股票他預期發1塊錢，而市場歷年願意用20塊錢來參加除息，那麼也就是5%，換句話說目前股價處於18塊，那麼他的預估殖利率5.5％就比歷年平均5％還高。
所以這時候進場做佈局就有機會能用同樣的錢來獲得更多股息，甚至可以獲得更多的資本利得報酬率。
「市值成長&年化報酬極為重要，因為它才能讓殖利率產生意義。」
這邊要導入一個觀念，年化報酬率要大於年化股利率，也就是帳上漲幅要超過實收利息，這樣子才不會拿自己的本金配息給自己。
我們舉例來說，中信金表示他預估會發1元股息，那我們依照歷史平均殖利率來換算成對應股價，如下列：
預估發1塊錢股息
歷史最高殖利率：7.25％
對應股價：13.79塊
歷史平均殖利率：5.68％
對應股價：17.60塊
歷史最低殖利率：4.85%
對應股價：20.61塊
收盤價（2023/3/3）：22.40塊
現價買進預估殖利率：4.46％
目前價位處於歷史最低殖利率區間以下。
不過目前的價位，恐怕是市場預先針對明年的行情開始做起跑，所以我們就要藉由「殖利率河流圖」來先去預估明年有可能的營收以及預估股息，才能提早佈局享受行情。
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