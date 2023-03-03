台積電2奈米擴建廠帶動中科房市剛需持續湧現

台積電（2330）2奈米廠確定落腳中科台中園區二期，中科管理局力拚8月交地，預估產值可達5,014億元，並提供4,500人就業機會。這項利多，不僅帶動相關供應鏈蓬勃發展，為數眾多的科技菁英移居台中，也成正在進行式。

資料顯示，台中科學園區去年營業額突破兆元，就業人口逼近6萬人，造就房屋需求量大增，然而受限大面積土地開發稀缺，近來指標推案少之又少，連帶推升中古屋市場行情，顯示中科房市的熱門，區域剛性需求不言可喻。

資料顯示，中科周邊中古屋市場表現亮眼，如西屯區屋齡2年的「國聚之悅」，近期屋主轉售的實登行情，每坪扣除車位成交單價已突破6字頭。

市場分析，科技菁英對居住要求極高，交通便利是首要條件，而為安頓家人，對住家的生活環境更是重要，加上全球居住新趨勢紛紛向自然綠靠攏，身處高壓工作下的科技菁英，對住家開闊視野、綠意盎然的生活同樣嚮往。

中科房市以西屯區、東海商圈為核心，然而科技菁英對居住環境要求挑剔，向外擴及至水湳中央公園特區、單元二重劃區、14期重劃區及沙鹿區，都是科技菁英找房熱區。

但因工作上有需要輪班、即時性的特點，驅使他們在選擇住家的條件上，與公司的距離期待「有點黏又不能太黏」，西屯區、東海商圈周邊仍是首選。

近期中科特區指標推案中，「寶輝VILLAGE」國際總體城區開發案備受關注，超過8,000坪基地分階段開發，實登資料陸續出爐，一期的「寶輝國際莊園」每坪最高單價為21樓的69.8萬元，二期「寶輝世紀莊園」最高單價為14樓的66.8萬元，而三期寶輝VILLAGE-「THE PLAZA」也在預約中，均價持續挑戰6字頭。

此外，近年來住宅新趨勢為綠色建築，加上上市公司、大型企業熱烈擁抱ESG大勢，環保、永續等關鍵詞，科技人都不陌生，要想打造綠意生活，大基地開發就是首要條件，不只帶動周遭街廓整體開發，品牌建商對綠景、環境、建築內外更能悉心打造。

多年來在台中市以大基地、大花園、低密度為目標的精銳建設，也將在東海商圈推出新案，近期戶外看板曝光，吸引購屋族熱烈詢問。據悉，該案2,500多坪土地只蓋一棟25樓建築，留設約2,200坪森林花園，超低建蔽率就是要滿足科技菁英對環境的高標需求。