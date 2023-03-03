金融股存到血虧怎辦？單一股票風險高 專家：不理解為何不存ETF

【撰文・楚狂人】

有一派說法認為電子股產業變動大，不宜存股，相對金融是特許行業，也比較穩定吧？結果今年金融股就遇到防疫顯跟股債雙殺。如果真的要存股，你需要調整哪些觀念？

講到存股，有一派說法認為：電子產業變化很快，不要傻傻存台積電（2330）這種電子股，過幾年時代變了可能就被替代，存了也是存眼淚。反而金融股是特許行業，是被政府保護的，存金融股比存電子股更有可持續性。

很多人，真的很多人就存了滿手的金融股，時常會看到有文章或影片在講說我有 500 張玉山金（2884），我有 300 張第一金（2892）這種，然後就可以財富自由，很多散戶也有共鳴。

我覺得這個觀念只說對了一半，存電子股風險很高，我是贊成的，你看過去二十年到現在，台股在電子類幾百檔股票裡面，能夠越存越香的其實沒幾檔。台積電前兩年很好，也是屬於倖存者偏差而已，我也能講出像威盛、宏達電、茂矽、錸德等等跌掉 95%，甚至很多股票已經下市。

但金融股就可以閉眼存嗎？其實也不是。看似穩定沒有競爭的金融股，今年一個是防疫險爆掉，另一個是股債雙跌，整個賠海了。

玉山金從 35 塊跌到 23 塊，跌掉 三分之一； 富邦金（2881）從 85 塊跌到 48 塊，跌掉四成多； 國泰金（2882）從 68 跌到 36，跌了快五成，甚至已經跌到 2020/3 疫情最嚴重，美股四次熔斷那時候了。

換句話說，如果是這兩年多看到台股漲，選擇保守存股就好的人，全都套慘了。

問題出在哪裡？

因為長期持有單一股票的風險就是很高。

過去說過，連道瓊 30 檔幾乎是世界最大的公司，100 年來都被換過不只一輪，連大公司都撐不久，不是市值暴跌，就是下市，還有破產的也不少。如果連世界最大的那幾十家公司都頂不住，為什麼會覺得台灣的金融股可以永遠好下去？

我的建議是這樣：如果你要存股，其實你要有「投資組合」的觀念。不要只存一檔股票，過去很好不代表未來也會很好，這沒人能保證的，國泰金從年初到現在股價接近腰斬，你要是買在相對高點的，至少賠掉三成以上。

你可以多存幾檔股票，例如說，找十家長期不錯的公司，定期買，然後一年檢查一次，這家公司是不是還可以繼續抱著，還是要換掉？

就算遇到像國泰金一樣跌了快一半的股票，也就是 1/10 的配置跌了一半，也就是 5%的影響而已，你的抗風險能力會提升很多。

十檔股票裡面，你當然不要都選金融股，你可以分散到不同產業，金融類選個一兩檔，電信類選一檔，其他類選幾檔，你的風險就更低了。

如果你一定要存股票的話，我會建議你用這套比較相對安全的作法，對一般人來說這樣做再怎麼說都比存單一股票要安穩，如果你有用公司投資的老闆們，會更適合這樣做，你可以跟你的會計師討論一下怎麼做最好。

如果你不是公司投資，是個人投資，其實我更推薦的方法是直接買0050或006208這種ETF，因為它已經幫你做好分散多檔股票的風險了，而且還多做了汰弱留強，所以你也可以省掉這份工，要交的證交稅還比一般股票低，所以不管怎麼算都是存ETF會比存單一股票要好。

其實我是真的不理解為什麼會不存ETF，要存單一股票。

既然都講到要存了，最後再提醒你一句，存ETF要存0050這種市值型的，不要存單一主題型，像是電動車、5G、ESG這種，那都只能做一個波段，而不適合定期閉著眼睛買。

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