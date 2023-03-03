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「11家銀行股預測配息」曝光！ 專家：台中銀、臺企銀去年獲利頂呱呱

聯合新聞網／ 股海老牛
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

金融股財報陸續掀面紗，玉山金（2884）、台中銀（2812）率先公布股利，投資人磨刀霍霍提前卡位了嗎？

2家去年獲利頂呱呱

台中銀

去年獲利1.12元，較前年1.1元微幅成長。而近5年獲利平均為1.12元，代表獲利十分平穩。

連續13年配息，今年現金股利0.3元、股票股利0.42元，殖利率5%以上，是老牛喜歡的「有吃又有拿」的金融股。

臺企銀

去年獲利1.26元，較前年0.66元大幅成長。而近5年獲利平均為0.94元，獲利波動相對大。

連續13年配息，今年預估現金股利0.2元、預估股票股利0.6元，殖利率為5.5%。

近5年報酬率贏大盤

通常老牛會搭配《股海老牛》「個股報酬率計算」套件，回溯不同個股的報酬率表現，就以老牛長期持有的玉山金、合庫金，連同銀行股的台中銀、臺企銀相互比較，4檔年化報酬率最高來到17%、累計報酬率則高達120%，均高於大盤表現，完整比照表都在影片裡！

金融股選股邏輯

升息年金融獲利表現「銀行型優於壽險型」，從去年獲利與前年獲利比對，就能看出差異性。當金控獲利遇亂流，可以看到銀行股表現相對平穩，所以我對金融股的態度是「要長投找銀行股，賺價差找壽險股」。

台股開戶數連增5個月，反應台股陸續迎回不少股民的信心！

但參與股市前，建議學習如何擬定投資策略，才不會像去年被恐慌情緒牽著走，記得先下載《股海老牛》APP（免費下載），跟著套件了解老牛選股判別法，將個股加入我的最愛，還有最新消息通知給你看哦！

彰銀(2801)預估現金股利 0.5 元，預估股票股利 0.1 元，預估殖利率為3.4%

京城銀(2809)預估現金股利 1.5 元，預估股票股利 0 元，預估殖利率為4.4%

華票(2820)預估現金股利 0.7 元，預估股票股利 0 元，預估殖利率為4.6%

臺企銀(2834)預估現金股利 0.2 元，預估股票股利 0.6 元，預估殖利率為5.4%

高雄銀(2836)預估現金股利 0.4 元，預估股票股利 0.3 元，預估殖利率為5.5%

聯邦銀(2838)預估現金股利 0.1 元，預估股票股利 0.7 元，預估殖利率為5.0%

遠東銀(2845)預估現金股利 0.45 元，預估股票股利 0.15 元，預估殖利率為5.1%

安泰銀(2849)預估現金股利 0.6 元，預估股票股利 0 元，預估殖利率為4.1%

王道銀行(2897)預估現金股利 0.4 元，預估股票股利 0 元，預估殖利率為4.1%

上海商銀(5876)預估現金股利 2 元，預估股票股利 0 元，預估殖利率為4.2%

備註：因遠東銀因評價損失提列後限縮盈餘分派，導致股利縮水；公佈今年僅發現金股利0.408元。

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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