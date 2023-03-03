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玉山金（2884）會跌至「增資價」？ 他：公司派會支撐股價在20元以上

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
玉山金（2884）股利創13年新低。本報資料照
玉山金（2884）股利創13年新低。本報資料照

玉山金（2884）是很多存股族的最愛，最近許多人議論紛紛，玉山金的配息創下近13年來新低，存股存玉山金的人該怎麼辦，該賣掉轉買其他金融股，還是要繼續加碼拉低成本？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》分享，這次玉山金的事件，對投資人來說是「天上掉下來的禮物」，還是「燙手山芋」？

以下為影音內容：

玉山金股價下跌的原因有兩個

1.配發股利不如預期

玉山金這次股票股利配發0.4元，現金股利配發0.2元，總計0.6元，創下13年來新低，殖利率僅0.77％。（利率快跟活期存款一樣）

配發股利這麼少的原因，不外乎就是去年的獲利不佳，去年的獲利衰退2成；股價更是從去年4月就一路的往下跌，這一段的下跌就是在反映獲利衰退的因素，其實股價已經反應了快一年了。

玉山金公佈股價的那天，2月21日的收盤為24.75元，到了晚上美國股市大跌，導致台股隔日下跌144點，但玉山金卻完全不受美股和大盤下跌的影響，甚至收了紅盤（2月22日收24.90元）。所以代表是有人進場再支撐玉山金的股價，股價的表現並不像新聞所說的那麼糟糕。

2.玉山金宣布160億元的現金增資計畫

一家公司現金增資背後的盤算，有些公司會這樣做是因為公司可能出現財務漏洞，或者資金周轉上面有困難，需要大量的現金來做援助，也有可能是為了拓展事業版圖。

如果是財務漏洞就比較麻煩，處理不好的話就會倒閉的風險，若只是需要資金周轉相對來說就好一些，但還是有地方要注意，EPS=稅後淨利／流通在外股數，增資就會使流通在外股數變大，這時候就會影響到EPS，分子不變的情況下，分母變大了，EPS就會變小。

所以一家公司在現金增資以後，如果沒有順利使稅後淨利放大的話，財務比例就會不進則退，算是一個雙面刃。

而玉山金這次增資的目的，是為了轉投資子公司玉山銀行拓展業務之用及充實營運資金，或支應集團長期策略發展所需資金。

照上述玉山金的說法，可以推論，玉山金應該是需要「資金周轉」來拓展業務，而不是彌補財物漏洞，不過實際上是怎樣又是另外一回事，事情的真假也無從得知，只有公司的高層才知道。

將發行8億新股，每股暫訂20元，玉山金公佈這事情前一天股價為26元，消息一出，大家都怕股價會不會跌到20元，出現恐慌性的賣壓又加上股利變少的失望賣壓，導致那天重挫5％。

免擔心會跌到20元

理由很簡單，會想要增加增資認購的人就是因為「有利可圖」，假設股價25元，認購價20元，這樣子就有5千元的價差可以賺，基本上是人人搶著參加。

相反，試想如果認購是20元，但股價也跌到20元，還會有人想要參加認購嗎？根本沒有價差誰會想要參加，沒有人參加的話，公司的增資計畫不就失敗了；所以就邏輯上來看，公司派怎樣都會讓股價支撐在20元以上。

結論

遇到利空消息的時候不要亂賣股票，反之，遇到利多消息也不要去亂追股票。

因為利空消失而進場的投資人看似很冒險，但是比起利多進場的人，還要安全許多。

但是真正遇到利空消息，能夠臨危不亂的投資人又有幾個，當然不是說要完全跟消息面的資訊唱反調，而是當利空的消息出來的時候，要去思考股價是不是已經有跌了一陣子了，如果是的話，是不是代表股價已經反應了很長一段時間。

那這時候的利空，就很有可能是起漲前的最後一個洗盤測試。

◎本文內容已獲 陳愉昇股市經驗談 授權，未經同意禁止取用轉載。

2884玉山金 配息 增資 金融股

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