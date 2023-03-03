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鴻海（2317）成贏家因蘋果將導入Type-C？PTT：股價都100

聯合新聞網／ 綜合報導
外傳蘋果導入Type-C鴻海成贏家，然而網友普遍看衰。本報資料照片
外傳蘋果導入Type-C鴻海成贏家，然而網友普遍看衰。本報資料照片

蘋果預計今年秋天推出的iPhone 15新機傳將首度導入Type-C充電接口，據傳蘋果擬在Type C介面沿用MFi認證，若未採用取得認證的線材，將面臨無法充電等嚴重問題，此舉將引爆新一波高達2億條以上商機的換線潮，鴻海（2317）將是最大贏家。然而PTT網友多不看好此消息，直呼「鴻海不管什麼利多（股價）都死魚」。

據了解，鴻海（2317）旗下富士康已開始量產蘋果MFi認證的Type-C配件，包括EarPods耳機和傳輸線等，搶搭商機。以iPhone每年出貨量逾2億支，未來每一款iPhone都會採用Type C介面研判，果粉為了讓充電與使用無虞，將採購有MFi認證的充電線，商機大爆發。

PTT網友轉載新聞並表示，「這個利多對鴻海（2317）的股價有多大幫助有待考驗」。其他網友則多不看好此舉能帶動鴻海股價，紛紛留言「股價死魚有什麼用」、「贏到連股價都不動」、「利多不漲要注意」、「鴻海不管什麼利多都死魚，電動車也是」、「怎麼贏都不會動」。

也有網友留言「type-c題材可以撐10年嗎」、「Type-C都發明多久」、「跟鴻海有啥關係？他是組裝的又不生產Type-C」、「寫得好像type c是啥先進技術」、「當歐盟塑膠逆」、「永遠有利多，股價也永遠100塊，哭啊」。

PTT 鴻海 iPhone

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