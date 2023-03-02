洗衣店真好賺？上洋打造三支箭，將發10元現金股利

自助洗衣店已和過去不一樣！洗衣設備品質優化，是空調及商用洗衣代理商上洋（6728）雄踞一方關鍵，更因此奪下總統府標案。才掛牌2年，上洋因攻略洗衣戰場有成，營收與EPS均大增，今年將豪發現金股利10元。

許多房子受限空間，擺不下洗衣機，看準學生族、單身族和租屋族的洗衣需求，街頭巷尾的自助洗衣店如雨後春筍般出現。

根據財政部去年3月的最新統計，全台自助洗衣店的店數已有2289家，創下新高，而且成長幅度相當驚人，2018年統計僅1243家店，4年間快速增加約千店，成長幅度高達8成。

過去就有洗衣業者統計，依照每家店的大小規模差異，投入金額約300萬元至700萬元不等，2年至3年就可能收支平衡，接著開始回本盈利，每年平均利潤都有30萬元以上，許多追求穩定投資報酬率的人陸續搶進市場。

洗衣商機現身，也帶來高度競爭，現在的自助洗衣店為了增加消費體驗，機器朝洗、烘的複合式功能發展，還要使用木造裝潢，營造店面的氣氛。

而國內商用洗衣龍頭上洋（6728）因此受惠，僅掛牌2年，公司在上月22日公布的2022年財報中，EPS創新高達13.6元，將豪發現金股利10元，以當天收盤價128元計算，殖利率達7.8％，股價隔天23日攻上漲停板。

上洋最為人津津樂道的，莫過於曾奪下總統府標案，首開先例在府內經營洗衣店。擁有總統府都青睞的洗衣實力，上洋在經營面打造「三支箭」，射出好成績。

第一箭》成為國內商用洗衣龍頭

上洋執行長吳國華表示，台灣自助洗衣的需求逐年增加，旗下「SeSA洗衣吧」全台總家數已達139間，預期今年再新增40間分店，還要和學校、員工宿舍合作，提供的洗衣設備數量，今年可望超過2.3萬台。

相較一般自助洗衣店的洗衣機容量9到20公斤，上洋的洗衣機一次就能洗27公斤的衣物，相當於一個小家庭5到6天的量，藉此做出區隔。

此外，上洋的洗衣機可以透過手機遠端監控清洗進度，無須耗時在店面等待，並安裝電子支付，透過智慧化，強化營運效率，有望繼續拉高營收，這也讓吳國華自豪：「我們算是最懂洗衣的廠商。」

一般清洗一件襯衫約40到50元，SeSA洗衣吧的精緻洗因為採用高階機型和洗劑，消費單價為70元，仍吸引許多消費者慕名使用。

乘著這波商用洗衣熱潮，上洋要開拓海外市場，預計在泰國、越南設立40家自助洗衣店，同時開發海外經銷量販與連鎖品牌等兩大通路，販售上洋的洗衣機，增加競爭優勢。

第二箭》新品牌「RIV」搶攻高端乾洗市場

除了清洗一般衣物，上洋也發現另一個潛在商機：乾洗。

吳國華說，國內1年的乾洗市場高達80億元，「避免破壞衣服，洗一件要價2萬元或20萬元的衣服必須乾洗，不可能用2000元衣服純粹濕洗的洗衣方式。」因此，上洋今年瞄準高端市場，成立自有品牌「RIV」，首家概念店3月將在台北市大安區開幕。

「RIV」是專門設計為乾洗單價較高的服飾，預計今年在台展店3家至5家，粗估單店年營業額400萬元至500萬元，上洋藉此宣告進軍台灣高端商務與高級精品洗衣市場。

第三箭》代理三菱重工空調進駐超商

以商用洗衣聞名的上洋，另一個主要營收來源就是代理日本「三菱重工空調」。吳國華說，上洋代理7年來，銷售年年上升，2022年的成長比率高達25％，今年不僅要維持高成長，還要成為大金、日立、松下之外的第四大日系品牌。

家用型系列空調產品之外，上洋去年開始積極切入商用空調，目前已取得台灣超商連鎖店鋪的訂單，預期第二季開始陸續貢獻營收。

此外，台灣近年來商辦、廠辦或建商開發案量多，擁有剛性需求，預期商用空調占比還會持續提升。

雖然才掛牌2年，但上洋透過完整的市場調查，發展專屬的經營策略，吳國華說：「我們是後進，看到前輩在做的東西，我們就不做了。」也因此，上洋打造高端洗衣與空調的市場獨特性，用品質吸引客戶與消費者，全台經銷商更已超過800家。

接下來，上洋會如何「洗」出更傲人的成績？引發市場關注。

（本文出自2023.3.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）