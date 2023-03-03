金融股不會只有玉山金配息低於市場預期！ 分析師：存股族越跌要越買

浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中分享，玉山金（2884）現金0.2元、股票0.4元，0.2+0.4=0.6元；0.6元這個水準是創下將近13年以來的新低，存股族感到心痛，因為存股不是為了資本利得的上漲，是為了要一個穩定的股息收入。

結果股息就配那麼差，當然就會有失望的賣壓，所以2月22日盤中玉山金將近是大跌半根停板，這就是失望的賣壓宣洩。

那「存股族」還要繼續持有或者繼續買進玉山金嗎？老王給出答案，「存股族就是繼續存，且越跌要越買」。

以下為影音內容：

存股族的角度

股利配的低是為什麼？因為去年的營運不好，獲利較前年衰退兩成以上，賺少衰退多，當然配的股利就少。

玉山金也沒有拿資本公積出來配，所以股利比較少的情況是很正常的，且過去兩年的股利配發大概是八成以上，今年簡單算只有55％左右。

就造成了股息配發比市場預期還低的結果，因為市場會認為既然金管會沒管，可以拿資本公積出來配，但玉山金沒有這樣做。

站在存股的角度，當然還是要繼續存，因為存股就是一個長期計畫

為什麼公佈股利出來不符合預期，甚至比預期還低，股價會大跌？

這很簡單，假設一檔股票股價是100元，配息配了10元，現金殖利率就是10％；那本來個股利是配10元，突然調降股利變成5元，若這檔股票往年的殖利率水準都落在10％，怎樣的情況下才可維持過去同樣水準的殖利率呢？

就是100元個股價要跌到50元，5除以50=0.1，現金殖利率才會來到10％。

所以用長年穩定殖利率的水準來衡量的話，當所發放的股利減少了，本來股價就容易會有下跌的動作；長期的投資人就是固定看有穩定殖利率10％才會投資，當殖利率只有5％的時候，才不想投資，就沒有買盤了。

所以等股價跌下來的時候，這些長期投資人才會願意進場，這是很簡單的市場供需理論。

股利發多少會影響股價，原因就是從殖利率的角度出發的，合理預期如果金融股的股利配發的比過去幾年還差，相對股價表現就不會像過去前幾年那樣好，配的股息往下了，股價自然也要修正。

金融這個行業是隨著大的資本市場在做改變，去年金融業獲利變差是因為很多有壽險公司的金控業者，受到海外債券減損的影響；甚至去年的股票市場也是大跌，所以很多金控的投資人部位都屬於賠錢的狀態。

玉山金底下雖沒有壽險子公司，但是去年資本市場都在大跌，股市和加密貨幣都在跌，很多大戶的財富都縮水了，自然就不會想做太多的財富管理的業務，所以玉山金相關財富管理的手續費收入，肯定也會受到影響；整個大環境的拖累，才造成去年玉山金的獲利是衰退的。

但是情況會轉變，玉山金1月公佈自結的EPS，比起去年的1月就亮眼許多，電子業都會循環了，更何況景氣，落底之後就會往上走了。

如果未來金融股在明年甚至後年、大後年，遇到一個像前幾年的大多頭， 獲利肯定就會上來，所投資的部位也會上漲，債券跌價的損失也會轉虧為盈。

這樣的情況下來看，股利的配發肯定會增加，買盤勢必就會進來，為了維持股價殖利率長年的評價水準，股價也會隨之上漲。

所以存股族就應該在股價跌的時候，進場去做佈局，若這家公司長期是可以穩定獲利，那中間一兩年遇到什麼風浪，是沒關係的，因為股價終究會回到殖利率所衡量的位置。

玉山金沒有動用資本公積來配息，對於其他家的金融股或是銀行股，就不要抱持太多期待，因為人家玉山金可以不用這些老本來配息，就要有預期其他家恐怕也會跟進這樣。

簡單說，就是不會只有玉山金這間公司，股利低於市場預期。

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