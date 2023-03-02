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立院今審國定假日法 國假有機會到19天？觀光股先漲再說

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

立法院內政委員會今（2）日將審查「國定假日法」草案，朝野立委各自提案，加碼各種「國定假日」，現行的11天國假有機會增加，已有提議喊出國定假日19天，市場預期，對觀光股將造成新ㄧ波利多，激勵觀光類股全面大漲表態。法人表示，國定假日天數與飯店業住房率息息相關，放假日增加勢必有助國內飯店業住房率攀升，尤其是度假型飯店受惠更深，餐飲業也將跟著雨露均霑，對產業是長多。

觀光股早盤即出現卡位買盤，多頭先是狂拉飯店股，寒舍（2739）、夏都（2722）、雲品（2748）一度亮燈漲停，龍頭股晶華（2707）日前順利突破300元關卡後，今日再衝新高，盤中來到338.5元，創八年多來新高點。餐飲股以瓦城（2729）、王品（2727）為首，其中王品股價一度來到299.5元，逼近300元大關，創下八年多來新高。

飯店業迎接產業翻身，也陸續展開拓點計畫。晶華旗下的捷絲旅Just Sleep品牌首間海外據點-捷絲旅大阪心齋橋館昨日開幕，而國內據點也有陸續開出的計畫。晶華目前在國內擁有15家飯店，除了台北晶華，還包括四間晶英酒店、一間晶泉丰旅、九間捷絲旅，集團也預計再開出二間晶英酒店、二間晶泉丰旅、一間晶英薈旅與二間捷絲旅。包括2024年將開出北投晶泉丰旅、日月潭晶英酒店，2025年預計將開出捷絲旅白沙灣館、林口晶英薈旅、頭城晶泉丰旅和桃園晶英酒店。

雲品積極布局宴會事業，與總太地產聯手規劃的台中水湳圓觀（Palazzo Colonna），將於5月加入營運行列，目前已經開始受理接單，訂單已經接到2023年底，另，先前拿下的委託經營案「烏來紅河谷園區」，項目從宴會事業到住宿、餐廳及園區等物業管理，也將在年底投入營運。

國定假日 晶英酒店 晶華

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