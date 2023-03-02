「這兩檔」金融股真正受惠於升息！ 專家：今年股利發放不會縮水

最近金管會雖然放行了金融股可以自由發放股利，就連要不要拿資本公積出來發都不會限制你，但是玉山金（2884）卻先開了超低股利的第一槍！

究竟拿資本公積出來配息好不好呢？其實金融股裡面還有一個產業是受惠升息、且今年股利不會縮水，財經專家阿格力於YouTube頻道《阿格力博識》提到就是期貨商，點出元大期（6023）和群益期（6024）。

以下為影音內容：

金管會放手啦！金融股能自由發放股利了

之前一直有說金管會會干預金控股的發放股利，甚至還有消息說要銀行發股票就好，不要把錢拿出來發，也就是不將資本公積拿出來。

但消息出來已經放寬了，由各家公司自己討論，要拿資本公積出來發也可以。

拿資本公積出來發真的好嗎？

其實不用感到太開心，因為金控股拿資本公積出來配息這件事情，談白講，若投資人真的長期持有這家公司，就只是公司「拿未來可能要用的錢，現在發回來給你」；不能當成是利多解讀。

但是對於少數用股息在生活的人，可能發多一點的股息，確實是有顧及到這些人的權益。

不過資本公積發放這件事情，絕非是長久之計，舉例遠傳（4904）這間公司，從上圖可以得知其實歷年的股利都比EPS還要高，就是很典型的拿資本公積出來配的公司。

所以其實可以看到遠傳手上的錢越來越少，所以可能當它一陣子的股東會還不錯，但當長久的股東，這個就不是一件好事了。

投資人其實可以去找，不殺公積就能配息的公司，妥善運用資金就能擴大公司營運。

這個產業不用資本公積照樣發錢

高利率時代，企業會很慘，那其實可以轉念想一下，去找因為高利而受惠的，就要來介紹因為高利而受惠的金融股。

大部分金融、金控股，就算是銀行級的玉山金（2884）、台新金（2887）、中信金（2891）這幾家的EPS也都衰退。

升息循環真正受惠的金融股：期貨商

過去總覺得很奇怪，期貨商的營收創歷史新高，可是EPS（獲利）卻往下掉？

去查了法令，就是政府有規定，期貨商拿到客戶的保證金之後，不能拿客戶的保證金去玩股票，怕輸光了那客戶的權益怎麼辦。

所以就規定，要嘛就放存款或是購買政府發行的債券、國庫券，就是走一個比較穩定保守的路線。

為何期貨商是升息的受惠金融股？因為一堆客戶的保證金在手上，如果把錢放在銀行利息是算期貨商的，去年就台灣就升息了4次，總共升了2.5碼。

也就是對比再更前一年來說，期貨公司賺的錢就非常多，所以其實今年一月就可以看到元大期（6023）和群益期（6024）一月的EPS，都比去年同期高出非常多。

且去年前三季，兩家公司的EPS也都成長的非常剽悍。

期貨商的優勢是，不論股市多頭或空頭，都還是有投資人玩，以元大期為例，所以手續費和保證金收入都很穩定。

期貨商的保證金要靠利息要賺錢，升息的情況下能賺的錢就更多了。

總結時間

今年回是完整的受惠升息的一整年，因為去年的升息是漸進式的，等於說今年期貨商手上的期貨保證金很多情況下，一整年都享有比較高的利息。

這樣的情形下，向元大期若能回到18、19年EPS達4元逼近5元，且盈餘發放率有六七成，這樣算一算潛在殖利率至少5％，好一點甚至達6％以上。

另外提醒，這些期貨公司要把它們當成存股標的是可以的，只是要特別留意因為它今年可能會特別肥（受惠升息），明年可能就會變瘦了，這兩年的情況有點跟債券類似，差異會有一點大；投資人可以在今年賺一波，明年就想辦法換股。

有些股票是存一輩子，而有些股票只適合存一陣子子；等到看到降息循環剛要開始的時候，就可以先得知期貨商明年會受到影響了，那時候就是一個不錯的停利點。

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