缺雞蛋又漲價…卜蜂、大成可投資了？ 專家：就目前財報盈餘貢獻看不到

新聞說蛋漲價又缺貨？財經專家阿格力於YouTube頻道《阿格力博識》中親自走訪賣場一趟，發覺是真的，那蛋漲價的背後原因是甚麼？

阿格力特地蒐集資料分享給大家！還有，卜蜂（1215）、大成（1210）陸續投入蛋品生意，這波雞蛋漲價是大利多嗎？

以下為影音內容：

蛋漲價啦！繼續挑戰歷史新高！

蛋真的漲很多嗎？還真的漲超多的，去年年初的時候，產地的價格才23.5元，台北的批發價是37元，可是到今年的2月13日（大概過了一年時間），台北的批發價從37漲到52元。

若以百分比來看這樣的漲幅，真的是非常大；近期的新聞就有說早餐店加點蛋類恐要加價20元，有網友就大罵黑心，但其實蛋價真的漲了很多（連鎖大賣場的蛋都開始每人只能限購兩盒）。

如果自己的身分切換成是商人，這時候要不要漲價？肯定漲，因為很明顯供需之間已經失衡了。

漲價有理嗎？漲價原因全解析

養雞需要什麼？雞也要吃飯；所以看到飼料的價格，查看農委會2021年的1月，蛋雞飼料的價格每公斤是12.3元，但是到了2022年的10月已經來到了16元，確實是上漲了，一年多漲了30％，算是不小的漲幅。

用不同的網站交叉比對，飼料成本指數（主要組成是75％玉米、25％是黃豆），也可以看到相對於過去來說，也到了新高的位階。

所以過去幾年的通膨，以及全球氣候的影響，確實讓農產品的價格居高不下。

那看看產量，因為若是產量夠多的話，即使成本上升，價格也不一定拉得起來；但看到台灣產地的價格跟日均產蛋的箱數，過去幾年雖然產蛋越來越多，但是價格卻沒有掉，代表說產量高，但養雞的也不是笨蛋，因為知道市場有需求，一定賣得掉；即使產量上升但還是都能賣掉，自然價格就是一直撐在那個位置。

且2022年產蛋的蛋數又減少，因為一些氣候影響，或者禽流感等等的外部因素。所以導致蛋的價格又進一步推升了。

所以總結來說，飼料價格成本上升、產量又減少，需求就是那麼多的情況下，價格很自然地就往上。

況且雞沒有一直在下蛋的，也是需要恢復期，雞生蛋之後會消耗營養，有換羽的時間點，也就是要讓身體恢復；從數據上也可以看到，今年一月份的時候，換羽的隻數剛好「雪上加霜」，大幅的攀升，能升蛋的雞變少，加上上述所說的，所以蛋價上漲是有依據的。

雞蛋概念股－大成、卜蜂可以買了嗎？

卜蜂

回歸投資的議題上，對大成跟卜蜂，投資人會想說就是「雞蛋概念股」，買下去就對了。

先不要衝動，卜蜂旗下有一家叫瑞牧還有瑞福，如果在全聯或是其他超市買蛋，就是卜蜂所生產的。

看一下盈餘的認列，都賠錢，沒在賺錢，為什麼會還沒賺錢？可能是因為前幾年洗選蛋的政策，很多設備剛投入，這些成本可能都還沒有回收。

另外飼料成本也高的關係，即便蛋價有漲，但是飼料成本在過去兩年漲得更快的情況下，可能賣出一顆蛋都賺不到錢，甚至虧錢都有可能。

所以從財報上來看，蛋漲「這件事情」對於卜蜂這家公司來說真的還沒有貢獻。

大成

蛋漲這件事情對於大成就比較有貢獻了，大成旗下一家公司叫中一食品（營收來源主要是蛋品），盈餘的認列在去年前三季是7000萬，不過這7000萬其實沒有很多。

因為大成去年三季是賺21億左右，所以7000萬對比21億，大概就30分之一。

所以可以說蛋品對於大成的營收有貢獻，但絕對不是最主要的盈餘成長來源。

話雖如此，但還是看好兩間公司在蛋品的未來，因為過去沒有賺錢不代表未來也沒有。

大成跟卜蜂分別在2023年都有新的蛋雞的產能投入，所以在未來的設備攤提過一段時間，以及蛋價維持在高檔的情況下，對兩家公司的營收會有幫助，但是對盈餘的貢獻現在目前還看不到。

雞肉雙雄加碼時機就看這些

其實兩家公司因為疫情之後，特別是2021開始，EPS可以看到都是非常難看，並不是它們的東西賣不掉，因為營收2021創下歷史新高。

可是兩家公司2021年的EPS都下降，是因為黃小玉（黃豆、小麥、玉米）國際的原物料報價，實在是太貴了；但是這件事情應該會有趨緩，看到去年前三季兩家公司的EPS都成長，不過黃小玉的價格還是沒有很明顯的掉下來，而EPS會成長也就是漲價的關係。

投資食品公司竟是這樣，改天等到黃小玉的價格掉下來的時候，就是很好的加碼時間點，代表兩家公司的盈餘會回到更好的成果。

因為通常食品漲價，要它在掉回原來的價格很難了，頂多意思意思掉一下，所以這也是長期投資食品公司很好抗通膨的原因。

且今年的散裝航運、波羅的海BDI指數已經非常非常的低了，運費價格也下來了，現在就等黃小玉的價格不要上漲太多就好，營收高、運費掉的情況下，兩家公司的盈餘還是持得投資人去期待的。

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