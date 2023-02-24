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網傳北部空域現「不明氣球」 空軍司令部證實了

中鋼董事會決議配息1元現金 殖利率3.2%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中鋼（2002）今（24）日公布去年財報，全年獲利177.84億元，年減71%，每股稅後純益為（EPS）1.15元，董事會並通過現金股息1元配發案，以今日收盤價31.4元估算，現金殖利率3.2%。

中鋼表示，去年自第2季末開始，全球經濟受到高通膨、中國大陸經濟降溫及俄烏戰爭等衝擊，加上強勢美元與高利率環境限縮貿易動能，國際貨幣基金組織（IMF）下修今年全球GDP成長率，波及鋼鐵需求。

而該公司陸續調降內外銷盤價下，加上銷售量同步處於低檔，以致影響去年第4季營運表現，單季虧損50.1億元，每股稅後純損0.33元，侵蝕去年獲利，交出全年稅後純益177.84億元成績單，年減71%，EPS為1.15元。

展望今年市場前景，中鋼指出，目前國際通膨降溫，至於俄烏戰爭對經濟負面影響也有所收斂，使得能源價格大幅回落，加速歐美經濟回穩向好，主要經濟體製造業景氣陸續重回擴張區間。以中國大陸來看，全面解封下，推動大規模經濟振興政策，帶動剛性與補庫存需求聯袂釋出。

依IMF預測今年最新全球經濟成長率由2.7%上調至2.9%，中國有望達到5.2%，較去年3%大幅成長，我國主計總處亦預估台灣經濟成長率達2.75%，維持穩健成長趨勢。

土耳其南部強震使當地主要鋼廠部份生產及運輸受阻，可能降低其鋼材出口數量轉優先供應災後重建需求，預期將推動歐洲區用鋼需求升溫，國際鋼市將進入第2季傳統旺季。

此外，目前國際鋼價U型反轉已進入上升通道，受惠大陸解封及歐美製造業景氣築底回升等利多加持，催動用鋼產業積極回補庫存，歐、美、亞各國指標鋼廠持續開出漲盤，預期國際鋼價將呈現易漲難跌格局。

中鋼

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