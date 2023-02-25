玉山金配出近13年來新低股息！ 那壽險金控的富邦金（2881）…怎辦？

【撰文・玩股講客人】

根據2022年第三季財報狀況，加上公司2022年自結EPS參考，得到國泰金配發現金股利可能為0.87元，富邦金則是1.13元，開發金則為0.47元...

根據最新玉山金在2023年2月20日的公告，2023年即將配發0.2元現金股利、0.4元股票股利，接著又同時啟動現增發行普通股8億股、總資金160億元，主要是為了營運及充實。結果就是這則消息一出，造成股民晚間就開始緊張...

玉山金(2884) 技術分析

其實關於玉山金無法配息的觀點，2022年11月我就在「金融股無法配息？以定期定額人數最多的玉山金、兆豐金、富邦金、元大金說明。」說過，公司自結狀況獲利衰退嚴重，加上投資部位虧損為126.8億元，而未分配盈餘則是111.5億元，因此未分配盈餘都得拿去補洞，必須再從盈餘公積來出來補錢，但配息政策倒不用像壽險金控一樣，連盈餘公積拿出來都賠不完，甚至還得動用資本公積才能配錢。因此在時隔三個月的現在來看，其實就很清楚了吧，衰退就是你早就該知道的事情，不過有時候股民就是這麼天真可愛，甚至還定期定額越買越多人。

再來看看近期股價走勢，玉山金才在2023年2月20日晚間宣布衰退的股利政策，收盤價還停在26元，結果隔天馬上就跳空向下翻，掉到24.75元、下跌4.81%，從強勢站上五日均線到月線防守有困難。此外還爆量大逃殺，居然衝出16萬張以上的成交量，其中外資就貢獻46,068萬張的賣超，投信則賣出3,031張，所以大戶、散戶、法人通通都在賣股，也導致股價直接跌破月線，從前一天強勢的技術面向上，馬上轉為殺到破線邊緣的弱勢團體，其實這就是投資市場很有趣的現象之一，當你知道利空出現，卻選擇蓋牌或裝死不理，但當這個大泡沫被戳破之後，卻又連滾帶爬退場。

不過各位也不要以為玉山金股利衰退後就沒事了，其他金控股一樣也是相當緊張，尤其是大家都很清楚壽險金控投資虧很大，因此接下來我將針對這些公司的財報數據做個統整，分別是國泰金、富邦金、開發金以及新光金。

首先以2023年開出第一槍的玉山金為例，其他權益就是代表金控股投資部位的損益，玉山金在2022年第三季虧損了126.8億元，所以就必須利用「未分配盈餘」提列虧損，而上面表格我直接抓出保留盈餘，這就是金控股存錢的撲滿，其中包含未分配盈餘、法定盈餘公積、特別盈餘公積，這數值是292.9億元，因此兩者相抵銷之後得到「+166.1億元」，其實要配息也不容易，如果以2022年全年EPS繳出1.1元來算的話，假設公司要配發個1元現金股利就得提列142.8億元，幾乎燒掉大部分的保留盈餘，不過公司習慣是一半現金、一半股票，因此2023年為何調整成0.2元現金及0.4元股票？這也很清楚了，因為資金不足又想維持不能太爛的配息率，所以就拉高股票比重，但整體而言還是難掩獲利衰退及投資部位虧損的事實。

接下來我們就一檔一檔來討論，關於幾大壽險金控的最新狀況。

1.國泰金（2882）：

根據2022年第三季投資虧損的狀況來看，其他權益虧損了5,074億元，保留盈餘即便全數提列還是不夠，所以這才導致2022年無法配息的恐慌。但2023年則由金管會開放權責，同意公司可自行決定是否採用資本公積，根據財報揭露國泰金手上擁有1,771億元，如果要配發一元現金股息換算，必須花費131.7億元，因此國泰金還是有能力配息，就不致於歸零。有了可配息的前提後，暫時忽略投資虧損部位，我們就能參考2022年的配息狀況來判斷了，國泰金2022年EPS繳出2.58元，如果按照前一年度的配息率來換算，那麼會得到現金股息0.87元，但這就先當作參考，或許公司會因為營運面不佳而再下修，因此仍要以正式公告為主。

2.富邦金（2881）：

從2022年第三季財報面來看，目前富邦金雖然虧損部位達到2,740億元，但保留盈餘高達3,961億元其實還算可以，倒是不需要過度擔心資本公積的疑慮，但2022年全年EPS同樣大幅度衰退而繳出3.52元，同樣按照前一年配息率為計算基礎（配股及配息合併計算），可得到1.13元左右，我先暫時認定公司不會再配股（也可能會），因為營運狀況不明且可能還有增資需求，所以我先把1.13元視為全部配發現金股息，而富邦金也是最有本錢維持過往配息率的金控，現階段來看，可能是壽險金控中比較不需要擔心的一家。

3.開發金（2883）：

其實開發金就跟國泰金面臨相同的困境，未實現損益的帳面虧損過大，資本公積目前為335.7億元，這筆資金的規模就沒有國泰金雄厚，配息可能會更加保守，但我一樣按照前一年度的配息狀況以2022年全年EPS繳出0.98元換算，會得到0.47元的現金股利，也是三家壽險金控最低的。

壽險金控2023年應該不會再更慘了

最後來做個結論，上面預估是根據2022年第三季財報狀況，加上公司2022年自結EPS參考，得到國泰金配發現金股利可能為0.87元，富邦金則是1.13元，開發金則為0.47元。不過2022年第三季到十月都是股市最慘淡的時刻，而公司配息及營運總回顧要以全年來看，因此2022年年底市場復甦，或許這些壽險金控的投資部位就不會這麼慘烈了，但基本上如果你長線存股又不小心買了不少壽險金控，那麼帳上虧損都一卡車了，配息縮水倒不用這麼介意，反正最慘也就是現在，不如等市場開始反彈吧，有句話說：「行情總在絕望中誕生。」現在是不是這個時刻？

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