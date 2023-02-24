雲品（2748）是觀光股卻不受疫情影響漲了快2倍！ 專家：獲利可望再創新高

雲品（2748）過去一年漲了快2倍，股價甚至超過疫情前，我一直很好奇為什麼這檔股票明明是觀光類股，股價卻完全不受疫情影響，看了下業務組成，我才驚覺，日月潭真是個好地方。

雲品（2748）旗下有旅館業務跟餐飲婚宴服務，主要營收來自於旅館業務，2大獲利引擎分別為日月潭雲品溫泉酒店（50％），與台北君品酒店（34％），合計占比超過8成。

從住房率觀察，這2家酒店受疫情影響，2020年後住房率確實明顯下滑。不過有意思的來了，在平均房價表現上，君品酒店這幾年平均房價從疫情前近5000塊減少到3700塊，日月潭雲品酒店卻是從疫情前的8000塊直線攀升到14500塊。

所以雖然日月潭雲品酒店住房率相較疫情前下滑，但是平均房價成長了8成以上，支撐了疫情期間的獲利水平。加上今年解封，觀光客來台又將帶動台北君品酒店營收大幅回春，現在市場都看好這家公司獲利在今年創新高。

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其實我整篇文章只是想跟大家說，原來現在去日月潭住宿，真的不便宜。

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