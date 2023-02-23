玉山金（2884）股利創新低卻只跌5% 他嘆：台人存股信仰猛！

玉山金（2884）日前公布今年股利政策，現金0.2元加上股票0.4元，共計0.6元，創下13年新低，21日股價下跌5%。有網友表示，股利創新低股價跌幅仍只有5%，直呼「台灣人存股信仰真猛」。但有投資人認為，「今年沒有熊市還跌成這樣，考慮要換股了」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「台灣的存股信仰真的猛，玉山金現金股利才0.2元、股票股利0.4元，但也才小小小小跌，大家的存股信仰在哪檔？還是小玉便宜撿起來？」

其他網友則留言「因為大家都想等他高一點再賣， 然後等他高一點時就洗腦自己他會繼續漲， 結果又捨不得賣，最後就繼續抱著」、「跌多一點，再來慢慢撿」、「坐等20元申購」、「金控去年營收大部份都不好，配息差都是可以預見，失望性賣壓來自於低配息率以及增資壓力」。

不少網友認為跌幅5%很大，留言「去年這樣會跌正常正常，沒有熊市還跌成這樣就真的真心考慮換股了」、「玉山金跌了快5%欸，以金融股來說算很多了吧」、「就慢慢領息賠股價」。