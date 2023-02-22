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信義房屋配發現金股利1.2元 殖利率4%、去年EPS 1.66元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
信義房屋。記者朱曼寧／攝影
信義房屋。記者朱曼寧／攝影

信義房屋（9940）今(22)日董事會通過2022年合併財報，2022年全年營收137.23億元，年減26.9%，稅後純益12.23億元，年減47.9%，每股稅後純益1.66元，董事會決議通過擬配發每股現金股利1.2元，以今日收盤價28.80元計算，現金殖利率4.17%。另，信義房屋將於5月18日召開股東會。

信義房屋表示，受到俄烏戰爭、全球原物料及物價上漲，以及各國大幅升息等經濟利空因素影響，加上股市經過大幅修正，不少民眾購房金受到影響，房市出現近6年來首次衰退，買氣觀望氛圍濃厚導致交易量縮，仲介事業營收年減22.55%。

信義房屋指出，大陸在清零政策下，即便房市鬆綁調控政策，經濟疲軟仍影響開發事業銷售狀況，交屋方面則認列營收15.92億元；台灣開發事業已完銷之「嘉和」案於2022年底前首波交屋，當年度認列營收10.27億元，其餘將於2023年第1季全數交屋。

另，已完銷之「嘉品」案則預計於2025年第1季起交屋，其率全台建案之先，與新北市府及資策會合作，打造E化節能宅，盼達到領頭羊作用，成就永續好生活。

信義房屋長期致力於公司治理，於去年5月全台急升3級警戒，在未延後召開股東會日期下，首批響應運用視訊平台輔助辦理實體會議。董事會決議今年股東會召開方式仍係透過視訊輔助之實體會議，以維護股東享有與親自出席股東會相同之完整權利。

信義房屋 營收 財報

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