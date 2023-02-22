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台股重挫144.23點 觀光類股逆勢成長

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
寒舍艾美酒店董事長蔡伯翰。記者曾吉松攝影／報系資料照
寒舍艾美酒店董事長蔡伯翰。記者曾吉松攝影／報系資料照

美國股市大跌，影響台股今天重挫144.23點，收盤指數15,418.77點點，但觀光類股卻表現強勢，寒舍（2739）、夏都（2722）、晶華（2707）、雲品（2748）攻上漲停板攻上漲停板。

受惠於國內解封旅遊潮與普發6000元特別條例三讀通過，今日觀光類股表現逆勢成長，其中又以飯店業表現最為亮眼。上漲的觀光類股有：寒舍、夏都、晶華、雲品、新天地（8940）、王品（2727）、國賓（2704）、華園（2702）、六福（2705）。

豐彥財經執行長謝晨彥指出，現階段投資人可以關注內需導向的觀光與百貨類股，觀光類股有機會一路衝至暑假。

摩爾證券投顧分析師陳昆仁分析，今日漲的觀光類股大多為飯店相關，觀光類股沒有庫存問題，又受惠於普發6000元的政策，未來可能還會有上漲空間，飯店類可以觀察像是雲品與晶華等產業的領頭羊作為指標股，若指標股繼續往上，表示這個產業就還有上漲空間。

觀光 雲品

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