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玉山金（2884）還能投資嗎…股價合理？ 專家：金融股低買高賣很難輸！

聯合新聞網／ 股添樂
玉山金控。玉山金控/提供
玉山金控。玉山金控/提供

玉山金（2884）昨天下跌5%，有朋友弄不明白為什麼下跌，也有朋友想問增資的影響是什麼？所以我們今天就不聊星宇航空（2646）了，來聊聊這事吧。

玉山金昨天出現5%下跌主要是2個原因：

1.0.2塊的現金股息不如預期

2.宣布160億元的現金增資計畫

先聊第1點，現金股利縮水主要還是受到去年投資部位未實現虧損的影響，可以發的現金不多。不過這已經是預期中的事了，上禮拜我去錄影也提到，今年大部分金融股現金股息可能縮水，取而代之的是股票股利。不過實際公布後難免讓市場失望，畢竟上一次配0.2塊的現金股息，已經是2012年的事了，那時候的玉山股價只有17塊。

我認為主要下跌原因是第2點的160億現金增資，公司說法是為了玉山銀行拓展業務之用，還有充實營運資本。但我看到幾家外資在報告中提到，電話會議裡公司管理層曾經排除籌資計畫的可能性，再加上這次增資折價幅度也比過去高一些，所以消息曝光後，昨天外資單日賣超力道是3年來最猛。

當然，股民最關心的還是接下來玉山金的走勢，玉山金去年第3季淨值13塊，這一次增資後淨值會提升約3%，抓1年成長10%，到今年底預期14.6。以玉山金過往淨值比1.75~2倍之間的水平觀察，差不多就是25~29，所以現在看也還算合理。(當然長期評價有可能往下，本篇就不站在悲觀角度)

短期需要留意的利空就是最近債券殖利率又開始往上走，所以各家金控大概下月初開出來的獲利數字可能也不好看，當然這些負面影響在往後殖利率往下走又會補回來。加上今年淨利差上升與手續費恢復增長，這檔以銀行為主體的金控逢低買進一點毛病沒有

股票就是這樣，尤其金融股，低買高賣，很難輸的。但是用在其它股票，像是最近最紅的星空火箭股，就不好說了。

◎內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

2884玉山金 金融股 增資 外資 星宇航空

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