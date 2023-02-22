快訊

較上周降17.2%！本土+16,145例 降幅維持下周一有機會跌破萬例

普亭的跳針恐嚇？暫停「美俄核武控制協議」是虛張聲勢嗎

燈會兔年後再拋棄式巡迴？品牌、複製感、難累積成硬傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山金（2884）配息少怎辦？ 專家「預期中的事」：金融股中的資優生

聯合新聞網／ 孫太
玉山金控（2884）第二總部大樓。本報資料照
玉山金控（2884）第二總部大樓。本報資料照

粉絲：「孫太、孫太，玉山金（2884）這次配息配好少，怎麼辦？」

孫太：「國泰永續高股息（00878）沒有玉山金耶，所以應該還好！」結案。

欸，不是啦！我相信長期投資玉山金的粉絲應該都知道，玉山金是金融股中的資優生，不論是獲利能力或是經營績效都是有目共睹，所以在去年業績不振的狀態下，配少應該是「預期中」的結果吧？

什麼，你不知道怎麼預期？早在今年01/07玉山金就已經公告去年整年度EPS是1.1元，那時就大概可以推估一下配息的狀態了不是嗎

什麼？現金配發太少，且還要現金增資！嗯！這代表公司很缺錢，所以把大多數的盈餘保留在公司內部，只發出少量的資金，這種情形要嘛公司營運有漏洞要補，要嘛公司有需要大量資金的新開發項目，至

於是哪一種，只有公司高層知道，投資人能做的就是要嘛相信公司經營管理，要嘛屏棄他。

孫太相信凡事都是一體兩面，想當初第一金（2892）遇到「慶富案」時也是人人喊打，那2年的配息也是極慘無比，董事長還出來說要「晴天儲糧」，但回頭檢視，那反而是公司股價表現最慘的時刻！也是最甜美的時

刻。

最後，孫太要說的是，對於已經長期持有著，面對即將到來的壞消息能提前預判（底層思維）並做出適當的判斷和操作，是上乘者的作法，面對壞消息還能處變不驚（因為資金控管得當）是中乘者的作法，面對壞消息嚇得半死，不知所措甚至不惜賠售，則是下乘者的作法

而對於才剛想要進場的粉絲來說，這有沒有可能又是一個「天上掉下來的禮物」呢？

同一則資訊對於不同立場、持股數量不同，操作行為不同的人而言，也會有不同的解讀，粉絲們要做的是觀察這些言論、消化並理解之後，找到「最適合自己」的操作模式，紀律執行即可。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2884玉山金 金融股 配息 增資

延伸閱讀

00692、金融股、台積電…誰定期定額績效最好？ 專家：投資不能只看報酬

等被關？清淨海（7516）不怕被監視 興櫃開盤15分鐘內再度熔斷

東哥遊艇（8478）昨漲停今大跌？ 融券比高…一上漲就有人要放空

郭董也背書過！台股熔斷王清淨海是做什麼的？網友更在意這罐好不好用

相關新聞

玉山金（2884）配息少怎辦？ 專家「預期中的事」：金融股中的資優生

長期投資玉山金的粉絲應該都知道，玉山金是金融股中的資優生，不論是獲利能力或是經營績效都是有目共睹，所以在去年業績不振的狀態下，配少應該是「預期中」的結果吧？

資金避風港 觀光類股10檔亮燈漲停 指數創八年新高

餐飲、飯店股迎普發6,000元現金加上228長假效應，盤中高達十檔亮燈漲停，市場看好，餐飲股今年受惠疫後聚餐熱潮，加上政...

海光、豐興 業績看旺

經過強震打擊，土耳其重建需求即將出籠，該國重新回到國際廢鋼市場，帶動廢鋼行情向上發展，鋼筋、型鋼等建築鋼材價格正面反應，...

乙烯報價漲 台塑化利多

三大石化基本原料包括乙烯、丁二烯和丙烯受益下游建庫存，近月來報價齊揚，各有11.2%至39.6%漲幅，有助兩大供料商台塑...

雄獅兩鐵旅遊列車 4月重啟

雄獅旅遊（2731）自2022年起推出「兩鐵旅遊列車」，為因應震後花東鐵路復駛，預計於4月重新啟動，以「小鎮漫遊」為核心...

統一超 強攻美麗商機

統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶口罩解禁後的美麗商機，因應室內口罩解禁聚會需求，針對「口腔衛生」、「臉部保養」、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦