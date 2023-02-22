玉山金（2884）配息少怎辦？ 專家「預期中的事」：金融股中的資優生

粉絲：「孫太、孫太，玉山金（2884）這次配息配好少，怎麼辦？」

孫太：「國泰永續高股息（00878）沒有玉山金耶，所以應該還好！」結案。

欸，不是啦！我相信長期投資玉山金的粉絲應該都知道，玉山金是金融股中的資優生，不論是獲利能力或是經營績效都是有目共睹，所以在去年業績不振的狀態下，配少應該是「預期中」的結果吧？

什麼，你不知道怎麼預期？早在今年01/07玉山金就已經公告去年整年度EPS是1.1元，那時就大概可以推估一下配息的狀態了不是嗎？

什麼？現金配發太少，且還要現金增資！嗯！這代表公司很缺錢，所以把大多數的盈餘保留在公司內部，只發出少量的資金，這種情形要嘛公司營運有漏洞要補，要嘛公司有需要大量資金的新開發項目，至

於是哪一種，只有公司高層知道，投資人能做的就是要嘛相信公司經營管理，要嘛屏棄他。

孫太相信凡事都是一體兩面，想當初第一金（2892）遇到「慶富案」時也是人人喊打，那2年的配息也是極慘無比，董事長還出來說要「晴天儲糧」，但回頭檢視，那反而是公司股價表現最慘的時刻！也是最甜美的時

刻。

最後，孫太要說的是，對於已經長期持有著，面對即將到來的壞消息能提前預判（底層思維）並做出適當的判斷和操作，是上乘者的作法，面對壞消息還能處變不驚（因為資金控管得當）是中乘者的作法，面對壞消息嚇得半死，不知所措甚至不惜賠售，則是下乘者的作法。

而對於才剛想要進場的粉絲來說，這有沒有可能又是一個「天上掉下來的禮物」呢？

同一則資訊對於不同立場、持股數量不同，操作行為不同的人而言，也會有不同的解讀，粉絲們要做的是觀察這些言論、消化並理解之後，找到「最適合自己」的操作模式，紀律執行即可。

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