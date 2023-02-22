快訊

較上周降17.2%！本土+16,145例 降幅維持下周一有機會跌破萬例

普亭的跳針恐嚇？暫停「美俄核武控制協議」是虛張聲勢嗎

燈會兔年後再拋棄式巡迴？品牌、複製感、難累積成硬傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

資金避風港 觀光類股10檔亮燈漲停 指數創八年新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品集團2023年前兩季釋出500名職缺。圖/王品提供
王品集團2023年前兩季釋出500名職缺。圖/王品提供

餐飲、飯店股迎普發6,000元現金加上228長假效應，盤中高達十檔亮燈漲停，市場看好，餐飲股今年受惠疫後聚餐熱潮，加上政府發放現金旺盛內需，另一方面，228連假來臨，飯店業住房和餐飲雙頭賺，首季營收可期，因此成為資金避風港，吸引資金轉進。

立法院三讀通過疫後特別條例，最快4月就能普發現金6,000元，激勵觀光股全面抬頭，不畏大盤回檔，觀光類股指數一枝獨秀，盤中強漲5%，順利突破5年高點位置，來到近8年新高。盤中以飯店股漲勢最為整齊包括力麗店（5364）、老爺知（5704）、寒舍（2739）、夏都（2722）、晶華（2707）、雲品（2748）全面漲停，其中，領頭羊晶華來到294.5元，300元關卡在即，雲品也突破百元關卡，雙雙創下波段新高。

飯店業迎復甦春燕，除了今年住房與餐飲業績將同步成長，也開始拓展版圖。包括晶華、雲品、夏都都有新增據點的計畫。晶華旗下捷絲旅第10個據點落腳日本大阪心齋橋，預計今年3月開幕。雲品與總太地產（3056）簽約的頂級餐飲接待中心「圓觀」將在5月營運，另，先前拿下的委託經營案「烏來紅河谷園區」，項目從宴會事業到住宿、餐廳及園區等物業管理，該案將在年底投入營運。

夏都也重啟恆春夏都投資案，預計今年拿到建照後，將正式動工興建。夏都計畫砸下35億元興建「恆春夏都」，該案土地面積高達七甲地，坪數約2.1萬餘坪，將規劃300間的房間數，並將引進商場、影城等，最快預計2025年開幕。

餐飲股是今日盤中另一大焦點。由王品（2727）領軍，盤中股價來到279元，觸及漲停價位，成功擠下豆府（2752）躍居觀光股后。有投顧出具最新研究報告，給予買進評等，並給予350元目標價，主要看好王品今年台灣區營收將持續成長，大陸區業績也將復甦，加上王品有大量採購優勢，原物料價格可控，預計毛利率、營業利益率在營收拉升後，將持續改善。從籌碼面來看，外資、投信昨日同步買超王品，分別買超630張、211張，獲土洋法人力挺。

餐飲業 夏都

延伸閱讀

獨家／迎春燕！夏都砸35億蓋恆春夏都 房間數300間 2025年開幕

美食、王品 兩檔有甜頭

華航（2610）、王品漲太高？2023年想投資「解封概念股」必看

火鍋餃免費、甜不辣買1送1！王品、繼光香香雞補班優惠

相關新聞

玉山金（2884）配息少怎辦？ 專家「預期中的事」：金融股中的資優生

長期投資玉山金的粉絲應該都知道，玉山金是金融股中的資優生，不論是獲利能力或是經營績效都是有目共睹，所以在去年業績不振的狀態下，配少應該是「預期中」的結果吧？

資金避風港 觀光類股10檔亮燈漲停 指數創八年新高

餐飲、飯店股迎普發6,000元現金加上228長假效應，盤中高達十檔亮燈漲停，市場看好，餐飲股今年受惠疫後聚餐熱潮，加上政...

海光、豐興 業績看旺

經過強震打擊，土耳其重建需求即將出籠，該國重新回到國際廢鋼市場，帶動廢鋼行情向上發展，鋼筋、型鋼等建築鋼材價格正面反應，...

乙烯報價漲 台塑化利多

三大石化基本原料包括乙烯、丁二烯和丙烯受益下游建庫存，近月來報價齊揚，各有11.2%至39.6%漲幅，有助兩大供料商台塑...

雄獅兩鐵旅遊列車 4月重啟

雄獅旅遊（2731）自2022年起推出「兩鐵旅遊列車」，為因應震後花東鐵路復駛，預計於4月重新啟動，以「小鎮漫遊」為核心...

統一超 強攻美麗商機

統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶口罩解禁後的美麗商機，因應室內口罩解禁聚會需求，針對「口腔衛生」、「臉部保養」、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦