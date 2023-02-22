資金避風港 觀光類股10檔亮燈漲停 指數創八年新高

餐飲、飯店股迎普發6,000元現金加上228長假效應，盤中高達十檔亮燈漲停，市場看好，餐飲股今年受惠疫後聚餐熱潮，加上政府發放現金旺盛內需，另一方面，228連假來臨，飯店業住房和餐飲雙頭賺，首季營收可期，因此成為資金避風港，吸引資金轉進。

立法院三讀通過疫後特別條例，最快4月就能普發現金6,000元，激勵觀光股全面抬頭，不畏大盤回檔，觀光類股指數一枝獨秀，盤中強漲5%，順利突破5年高點位置，來到近8年新高。盤中以飯店股漲勢最為整齊包括力麗店（5364）、老爺知（5704）、寒舍（2739）、夏都（2722）、晶華（2707）、雲品（2748）全面漲停，其中，領頭羊晶華來到294.5元，300元關卡在即，雲品也突破百元關卡，雙雙創下波段新高。

飯店業迎復甦春燕，除了今年住房與餐飲業績將同步成長，也開始拓展版圖。包括晶華、雲品、夏都都有新增據點的計畫。晶華旗下捷絲旅第10個據點落腳日本大阪心齋橋，預計今年3月開幕。雲品與總太地產（3056）簽約的頂級餐飲接待中心「圓觀」將在5月營運，另，先前拿下的委託經營案「烏來紅河谷園區」，項目從宴會事業到住宿、餐廳及園區等物業管理，該案將在年底投入營運。

夏都也重啟恆春夏都投資案，預計今年拿到建照後，將正式動工興建。夏都計畫砸下35億元興建「恆春夏都」，該案土地面積高達七甲地，坪數約2.1萬餘坪，將規劃300間的房間數，並將引進商場、影城等，最快預計2025年開幕。

餐飲股是今日盤中另一大焦點。由王品（2727）領軍，盤中股價來到279元，觸及漲停價位，成功擠下豆府（2752）躍居觀光股后。有投顧出具最新研究報告，給予買進評等，並給予350元目標價，主要看好王品今年台灣區營收將持續成長，大陸區業績也將復甦，加上王品有大量採購優勢，原物料價格可控，預計毛利率、營業利益率在營收拉升後，將持續改善。從籌碼面來看，外資、投信昨日同步買超王品，分別買超630張、211張，獲土洋法人力挺。