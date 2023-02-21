玉山金（2884）股利創13年以來新低！ 專家：增資我反而很開心
昨晚正在吃火鍋取暖時，收到不少夥伴傳來的訊息，原來是玉山金（2884）公布今年股利政策。現金0.2元加上股票0.4元，共計0.6元，與老牛預估1元差之甚遠，消息一出被網友們圍剿唾棄。
注意了，這個玉山妹子太狠了！但是背後事實肯定沒那麼簡單，長期把玉山金當定存股的老牛，當然要出面幫玉山妹子說句話。
今年股利
我們先從今年股利看起：
現金股利：0.2元
股票股利：0.4元
是 2010 年以來 13 年新低，並且現金殖利率為 0.77％。相對於金融股的4－5%殖利率，也無怪乎會被罵翻囉。
玉山金現金增資
去年有4家金控舉辦現增，今年永豐(2890)打頭、玉山接力，接下來兆豐（2886）應該也會跟上。
玉山金增資是為了銀行拓展業務之用，及充實營運資金或長期發展資金。
股本膨脹獲利跟不上？
大家擔心的是現增後股本增加13%，獲利會跟不上股本膨脹速度，思考方向是沒錯。但是玉山金連續配股17年了，獲利同步成長！因此金融股是長期投資，倒是不用太擔心的。
當熊市時投資獲利衰退，當牛市來就重返獲利成長。所以老牛的看法一致，再複習一次「股東就認好認滿，非股東就拚抽籤」。
增資價20元
增資價格「20元」，按2/20收盤價26元來看，折價30%，等於打7折。補充一下，短期有跌價壓力。但增資過後就會回歸本質！
再深入解析一下：
20元是2020年玉山金最低價
22元是2022年玉山金最低價
22元也是玉山金十年均線價
現在可用3年前的最低價買，其他人我不知道，但我是很開心啦！
現增80萬張，認購比率如下：
股東認股75%，合計60萬張
員工認股15%，合計12萬張
公開抽籤10%，合計8萬張
股東「每張持股」可認購42股，也就是持有約24張就可以認滿一整張，而非股東就等抽籤日公佈囉。
老牛總結
老牛是玉山金長期股東，不發股票股利才會考慮賣掉。所以會參加增資認購+抽籤。那你呢？
倘若玉山不配股，還有其他新選擇！2家配股金融，殖利率6%你敢信？
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