「沒理由不買台泥（1101）」 他曝2優點讚！網看衰獲利性反推環泥

水泥相關族群元月營收10日出爐，台泥1月合併營收73.25億，年減2.56%。PTT網友認為，受到俄烏戰爭、土耳其大地震等影響，水泥股後勢看漲，「台泥庫藏股實施率100%、年年發股利」，他投資報酬率達13.5％，直呼「想不到有什麼理由不買台泥？」

一名網友在PTT發文表示，「水泥業是景氣循環股，俄烏戰爭、土耳其大地震，水泥在未來重建是必要物資，台泥另一優勢是跨足綠能、電池、太陽能、碳稅等，水泥和綠能是未來營收兩大支柱，外資就愛這一味，庫藏股實施率100％，很少這種說到做到的，又年年發股利，預估今年股利大約2元，想不到有什麼理由不買台泥」。

其他網友留言「我都37塊以下買，超過我就停手」、「最近真的很猛」、「大戶比較會炒台泥，而且綠電是趨勢，台泥也有電廠」、「買台泥很多是不打算賣，要放到2025年以後才部會追價」。

不過不少網友不認同他的看法，紛紛留言「買台泥不如選環泥」、「你怎麼預估2元」、「2元哪來的，0.5都不知道有沒有」、「想不到有環泥可以買幹嘛一定要買台泥，環泥成長性更高，股價還在十年線附近，沒完全反應啊，台泥現在往綠能發展，未來獲利性是個問號」、「往綠能轉型是趨勢沒錯，但獲利能力打個問號」。