價量齊揚！ 星宇航空、台灣虎航搶當航空股王

星宇航空（2646）宣布4月26日開闢台北-洛杉磯新航線，股價也從19.7元起漲，隨買盤不斷搶進，連續3天以漲幅收盤漲20%，今天股價再度飆漲34%，瞬間星宇股價最高來到50.5元，寫下6天狂飆156%的驚人數字，今天盤中股價直接衝過台灣虎航（6757）登上台灣航空股的新股王。

星宇航空今天股價一路上攻，一度最高來到50.5元，盤中在43.5元附近游走；台灣虎航今天也開始吸引買盤進入，今天2點過後，市場投資人開始發現台灣虎航的價值，股價價量齊揚出現追價買盤，盤中一度來到41.1元，漲幅近10%。

市場都在討論星宇航空今年1月總營收寫下新高達15.23億元，月增率58%，年增率1295%；國內一樣以客運為主的平價航空台灣虎航，元月營收衝上9.02億元，年增率比星宇航空還高達到2060%。

法人分析，隨著星宇股價一路飆漲，市場也開始找可以投資的航空股，由於第1季四家航空公司都會獲利，然而如果以EPS來看，台灣虎航股本僅40億元，星宇航空股本181億元，在EPS的呈現上台灣虎航會有更大的想像空間。

星宇航空執行長翟健華曾表示，邊境解封政策推動後，星宇航空的機隊19架，已做好迎接解封旅運的人力配置，2023年要貢獻50億營收並非難事，隨著營收規模衝高，星宇航空2023年就能出現獲利，星宇還打算插旗舊金山。

星宇航空今年1月營收衝上15.23億元，月增率58%，年增率1295%。法人分析，以元月的營收數字，星宇航空上半年就有望達成營收50億元，上半年程線增班並且再開新航線加持下，全年營收有望衝上百億元，今年獲利出現像空間。

法人圈也表示，元月國內四大航空公司的客運營收都同步成長，主要是受惠於春節連續假期長達10天，解封後國內搶著出國，票價跟載客率都相當高，不只是星宇營收衝高，台灣虎航的元月營收表現也很好，以各家的營收數字推估，華航（2610）、長榮航（2618）及台灣虎航元月獲利都非常亮麗。

投資專家表示，過去法人圈通常給航空股本益比10-15倍已經很高，今年考量到全球後疫後大解封，航空客運業績復甦出現想像空間，也拉高航空股的本益比，平均都給予近20倍。

法人推估，華航去年全年EPS有望達1元計算，以今天收盤價21元計算，本益比約20倍；長榮航去年全年EPS估計約2元，股價29.3元，本益比約15倍。

假設星宇航空今年每股獲利衝上1.5元，本益比也已經超過20倍，以股本181億元計算，2023年獲利最少要達到27億元，能不能達到這個水準，第1季獲利出爐是一個很重要的參考指標。