14家金控股整體狀況走出陰霾？專家：1月台新金（2887）上漲10倍

【撰文・Andyworld】

揮別過去悲慘的一年，金控公司即將迎來嶄新的開始。每個月10日是金控公司公佈上個月業績的時候，在公佈營收的同時，金控公司還會公佈自結每股盈餘（EPS），而EPS是我判斷配息的數據之一。除了金管會大力幫股東監管金控公司之外，每個月固定發佈相關數據讓投資人瞭解狀況，也是我青睞金控股的原因。依照往例，就讓我們來看看金控一月份的表現吧！

一、2023一月份金控自結EPS與增減幅度

從增減幅度來看，全國14家金控公司整體狀況似乎走出陰霾，除了幾家壽險部位較大的金控還有些傷害的尾韻之外，銀行型金控大多有回穩的跡象。從業績方面來說：

一月份獲利前五名為： 1.富邦金（0.49元） 2.兆豐金（0.29元） 3.玉山金（0.19元） 4.第一金（0.16元） 5.永豐金（0.14元）

從獲利的角度來看，長期的優等生國泰金和中信金沒有入列，讓人感到驚訝與不習慣，而兆豐金和玉山金能夠回穩，應該也讓許多投資人鬆了一口氣。其實壽險公司因為一月有新台幣大幅升值的狀況，因而產生匯兌損失，導致國泰金和中信金跌出前五名，但同樣的狀況也發生在壽險部位不小的開發金、新光金身上，其實壽險型金控都有影響到，只是各家部位和受傷程度有所不同，但防疫險的影響可以說逐漸進入收尾當中。

許多人看到台新金的狀況可能會有哇的一聲，但這導因於台新金去年同期獲利過低，今年表現較為正常後才出現上漲10倍的現象。而榜上前五名外加華南金，均呈現正成長的趨勢，很巧合的這些都是銀行型金控，有著因升息利差擴大的優勢。

二、金控公司長線狀況

先前有根據14家金控公司的全年度EPS、狀況及新聞推估今年可能發放的股息（請詳閱：一張表讓你了解2023年金控股配息預測）。因為去年的狀況很多、很特別，因此我針對某幾家公司推估出一個合理範圍，但是在上述這張表當中，我保守以最低現金股息的搭配來呈現。

從表中可以看到，無論是「當下現金殖利率」或「當下殖利率」，目前都沒有一家超過5％的配息水準，若是單純想要領息的投資人可能會小小失望，不過若公司宣佈確切的配息後，若有失望性股價拉回，或許是投資人可以擇優進場的好機會。

四、結論：

目前看來去年將大家震到頭昏腦脹的一些因素逐漸退場，而升息帶來的副作用回穩之際，正面機會也慢慢在業績當中浮現。

在過去幾個月當中，許多金控股進行增資，接下來要上場的增資秀輪到永豐金，目前消息是定價15元並發行7.5億股，原股東每張可認購約52股，繳款期間於3/1～3/7。這幾年注意到永豐金表現不錯，去年在一片殺聲中還能繳出近乎持平的成績，根據報導指出，這次增資會提撥多數款項給予永豐銀進行營運，而永豐金正是銀行型金控，對於日後銀行的業績而言有正面評價。雖然以目前17元左右的股價來看，15元發行價似乎沒有多少價差，但以永豐金近年的表現來說，個人是期待他未來表現，因此我會選擇參與增資。

另外四家官股金控偏向銀行型，目前觀察屬於穩健成長，股息雖然可能有波動，但除了兆豐金比較有狀況之外，其他三家的配息表現應該不會跟往例差距太多，是保守及入門投資人的好選項。

最後，想要存股領息的投資人可以多參考預測配息所推算的殖利率來當做買賣的依據。在年線統計方面，國泰金及玉山金這樣的優等生在十年線及五年線上有超跌的情況，目前處於相對低點的價位，這給予想要進行價差投資朋友多一個參考的依據。不過一樣屬於低於十年線的新光金，則是時常有經營策略上值得努力的地方，個人會先避開！

作者：Andyworld理財&家庭記事簿

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：2023一月份金控股追蹤筆記