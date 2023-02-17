華航（2610）、王品漲太高？2023年想投資「解封概念股」必看

【撰文・玩股小博士】

如果疫情恢復常態就能讓王品獲利重返成長，再加上單季有能力繳出3元以上的水準，其實全年超過5元或許並非難事...

2023年新春開紅盤，解封概念股也吸引資金進駐，尤其是航空、觀光族群更是從2022年第四季就已經發動到不像話。目前新冠確診被視為正常感冒，各種觀光商機及海外旅遊再次復甦，相關族群受到大批資金湧入而開始發動。但是這些概念股明明也還沒開始賺錢，甚至能否回到疫情前的巔峰還不知道，到底這一波上漲有沒有道理？還是瘋狗浪來襲？接下來就從上面提到的兩大產業來做個研究。

解封帶動航空業獲利報復性復甦？以華航（2610）為例

想馬上知道國內解封的復甦潮近況，第一個要看的當然就是飛機載客率，上圖是華航引用IATA的資料。

疫情以前的全球載客率大概就是八成左右，依據最新的數據顯示，2022年底的載客率又重新回到這個水準，另外在運能、運量的表現則出現衰退，對比2020年來看，目前衰退量能約四成附近，還沒回到全盛時期。

以各國解封的進度來看，北美會是第一個復甦的地區，接著才是歐洲、中東、南美洲，至於亞太地區則要等2025年才復甦，如果單就客運解封商機而言，如果經營北美地區的公司看起來會更具有基本面支持，反彈優勢也會更強一點。再回頭談談台灣所屬的亞太地區，整體平均則落後國際的復甦。

既然談到投資華航，除了股價之外，當然也得研究一些基本數據，首先看看營收表現。上圖拉出2021年年底到目前最新公告的數據表現，可以看到2021年全年營收年增率是20.24%，對照2020年全球鎖國而言是很合理的相對成長幅度。

來到2022年則受惠空運動能滿載而帶動獲利再次爆發，上半年累計營收的年增率來到三成附近，但進入下半年則開始下修，原因是海運量能開始放大，再加上2021年下半年的空運大多頭，這也導致華航空運倉位的需求下滑，營收年增率在下半年開始自成長轉為衰退，雖然全年營收年增率還是維持正數的8.54%，但要跟2021年的成長動能相比則遜色不少。

到底貨運能為華航帶來多少的獲利？其實打開每年EPS就高下立判。拉開近幾年的數據觀察，可以發現華航疫情前的獲利其實也不是亮眼，通常都趨近於零附近，唯一爆發的一年是在2015年，但那也是很多年前的光景，至於疫情前的2019年EPS繳出虧損的「-0.22元」，單就過去的獲利表現來看，華航其實並不是這麼會賺錢的公司。

至於疫情後的狀態則是明顯爆發，2020年EPS由虧轉盈回到0.03元，2021年EPS更是受惠空運爆發而繳出1.67元的近幾年新高，至於2022年則維持相當罕見的連三季EPS維持正數，這其實很不簡單，因為公司每季獲利本來就受景氣影響而起起伏伏。但重點還是要看未來性，2022年第三季EPS單季繳出0.02元並衰退超過七成以上，這呼應了空運商機不再強勢，至於接下來的解封商機對華航好不好？

其實你就看疫情前的狀況，大家正常搭飛機、EPS實在不怎麼樣，如果大家正在期待解封後能讓航空業注入新動能，你覺得會這麼美好理想嗎？又或者說是解封後的空運優勢消失，載客量變大也不是很好賺錢，EPS再次出現虧損怎麼辦？這是我要在「航空業在解封後的營運」議題上打問號的地方。

觀光族群出現睽違已久的利多？從王品（2727）觀察獲利狀況

至於另外一個亮點，肯定就是觀光族群了，觀光業廣義來說包含航空、飯店、旅遊業、度假村、遊樂場、餐飲業，所以這些族群受到資金面湧入而上漲，不僅帶動整個指數翻揚，航空業受到資金面關注也是可想而知。回顧近半年的上市觀光類指數變化，其實確實就是一直默默漲，當大家焦點都在電子股庫存爆量而出現一陣哀鴻遍野，誰能注意到觀光族群的多頭正起呢？於是這就發生了股市俗諺「行情總在絕望中成長」，指數從十月底92.7點開始不斷攀升，目前已經突破125點，不算沒事，剛剛幫大家計算累計報酬率居然已經突破三成來到34.84%！

要提到觀光類股，就不能忘記族群中的指標性龍頭王品，一樣展開近半年股價來看，同樣是非常漂亮的價漲量增技術線型。值得一提的是，王品搶在2022年10月25日其實不只提前卡位第三季季報，還領先指數上漲一天，接著後面也飆了上去，所以想知道觀光族群的資金輪動，看看王品是不錯的參考指標。看到上面線圖已經很漂亮了，用股價來計算，從起漲點2022年10月25日股價115元計算到目前200元以上，繳出更加誇張的表現，漲幅是七成以上的73.91%，可以說是王品拉著指數持續攻山頂。

最後來看一下營收，同樣從2021年底到目前最新的狀況，正好2023年元月也公布了，我們一併觀察。

2021年全年營收繳出年增的12.76%，這應該也不用多做解釋吧？2020年的餐飲業說有多慘就有多慘，為了防疫政策保護大家，不僅得維持室內人數不能太多，還要面臨外送商機及便利商店蓬勃爆發而出現營運挑戰，當然對照2021年就是一個「觸底反彈」的年增表現。

進入2022年之後，年初國內疫情再次失控，也讓每月營收再次陷入衰退，所以上半年再次遭遇疫情的亂流而衰退，H1的累計營收出現微幅衰退的2.37%，但進入第三季則出現完全不同的風景，營收再度回到年增腳步，甚至超越2021年的同期表現，這也表示公司營運已經逐漸擺脫疫情陰霾。

再看到最新公布的2023年一月營收，繳出年增26.7%相當亮眼，但要注意這是遇到春節尾牙以及過年所帶動，因此二月份營收更值得我們關注，最好是用前兩個月累積營收跟2022年同期對照，這就更能確定王品是不是真的這麼強了。

營收受到疫情影響性很大，EPS的表現同樣如此。上面我拉出2020年到目前最新公布的EPS，出現虧損的時間點分別是2020年第一季（疫情剛爆發）、2021年第二、三季（國內二次爆發）、2022年第二季（國內疫情全面失控），其實也很清楚一件事情，只要疫情慢慢正常化，那麼王品獲利就能恢復日常水準，公司是有能力賺錢的。

而最新公布的2022年第三季繳出3.77元的單季歷史新高，這不僅僅宣示了公司擺脫疫情，甚至還比疫情前的營運狀況更好。再用整年度EPS來看，2021年EPS出現虧損的「-1.4」元，這是打擊最嚴峻的一年，但回頭看到2018年至今的獲利，疫情前大概能維持在將近5元的EPS，而王品最新公告的單季營收已經突破3元。思考一下，如果疫情恢復常態就能讓王品獲利重返成長，再加上單季有能力繳出3元以上的水準，其實全年超過5元或許並非難事。

基本面及產業面幫助你判斷真假利多

這次從解封概念股切入，我們以題材面、資金面作為開端，但股神巴菲特曾說過一段話：「被市場引誘的投資人就好像參加舞會的灰姑娘一樣，沒有在午夜的期限之前趕緊離開，結果漂亮的馬車又變回南瓜。

不過最大的問題在於，這場舞會上的時鐘並沒有指針。」所以有看到這個意思嗎？套用在觀光類股的資金面也是一樣，當整個族群都在上漲就像舞會開趴一樣，當然買什麼就漲什麼，但是如何判斷午夜期限？

如果只是單純看題材面跟資金動能通常是稍微落後市場的，所以如果能搭配產業面、基本面的概念，那麼至少進場操盤也比較不容易虧錢，因為沒有基本面的公司談論的是技術面、籌碼面，但如果這些股票失去了技術面、籌碼面的利多，卻擁有不錯的基本面表現，等到「舞會結束後」開始大逃殺時，你覺得沒基本面的公司會先被砍，還是有基本面優勢的公司會第一個被殺？

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