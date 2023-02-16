巴菲特拋售台積電ADR！ 長期投資人免擔心：市值已超越10兆

【撰文者・張仲華】

股神巴菲特旗下的波克夏最新持股已經公佈，波克夏的13F報告出爐，13F報告是美國證券交易委員會（SEC）規定重量級機構在每季度結束後的45日，要公佈上季買賣了什麼股票。市場把13F報告視為投資大師的神諭，雖然是落後指標，但是頗具參考性。

波克夏13F持股名單的重要性，不是因為你可以複製他，而是觀察巴菲特對於市場的觀點。因為13F報告屬於落後指標，即使你照單全買，報酬也不會與波克夏一致，主要不同在於「買入成本」與「投資金額」，但是巴菲特佈局某個股，通常長期都不錯，例如去年2022年，巴菲特不斷買入西方石油與雪弗龍，2022年底兩者年報酬分別為5.39％（約6億） 以及19%（約45億），同樣的2022年Q3巴菲特大買台積電ADR是否也有同樣效果呢？

在2022/11/14公布的13F報告中，股神巴菲特竟大買41億美元的台積電，位居波克夏持股清單第十名（1.39%），平均台積電ADR成本68.56美元，受惠於台積電ADR的反彈，巴菲特已經獲利：40%，相當於16億美金，2023/2/15將公佈波克夏最新持股清單，市場猜測巴菲特會加碼台積電ADR，若成真想必會帶動台股的一波漲勢。

2023/2/15公布的13F文件顯示，波克夏第四季持倉總市值從上季度的2960億美元微增至2990億美元。其中最重要的是：再度加碼蘋果（AAPL），以及大幅減持台積電ADR（TSM），值得注意的是，此次波克夏並沒有新增部位，也沒有完全清倉持股，這是多年來的第一次。

然而，令人意外的是，最新13F報告顯示，巴菲特減持台積電ADR，台股台積電開盤下跌19元，台股大盤開盤慘摔183點。難道台積電出事了？

股股金融科技執行長黃佳文表示：台積電短期受挫是事實，但是長期展望仍佳，台積電市值已超越10兆，全球公司市值排名第九，2022年資本支出1.2兆台幣持續創高。此外德銀、高盛、橋水等重量級投資法人第四季都加碼台積電ADR。

如果投資人想長期投資台積電，可以考慮在美股上市的台積電 ADR（美股代號：TSM），投資人不只可以享受美股的無手續費外，還有機會匯率與價差一起賺，相比台積電一張要54萬元，美股台積電一股ADR只要2900元台幣左右，趁著台積電ADR重挫4%時撿便宜。

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