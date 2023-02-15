法人調高航空雙雄今年獲利預估 但提醒「這一點」

華航（2610）、長榮航（2618）受益於春節長假效應，第1季營運優於預期，投顧法人最新出爐報告中，調高航空雙雄今年獲利預估值，並上調目標價，以及投資評等至「持有」，但提醒第1季是今年獲利最高峰。

大型本國投顧指出，華航元月拜春節長假效應，以及票價大漲，帶動客運單位收益表現突出，第1季預估可望轉虧為盈，並調高今年全年客運營收20%，估計將回到2019年的104%，

雖然客運營收優於預期，且呈現逐季回升，將帶動全年獲利上修至年增逾七成，但隨客機航班增加，使客機𦩟艙貨運供給增加，貨運營收將逐季下降，加上成本升高，使第1季獲利為全年高點，將華航投資評等由原先「降低持股」上調至「持有」。

長榮航元月因春節長假效應，航班數大增、維持高票價，RPK（客運收益公里數）已達2019年元月的83%，而單位收益更大幅超越當時水準，法人上修第1季、全年財測目標。

不過，法人仍維持長榮航今年客運營收逐季回升，貨運營收逐季下降及成本升高，使第1季為全年獲利獲利高峰，同樣將長榮航投資評等由「降低持股」上調至「持有」，目標價同步調高。