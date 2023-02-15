6千人年終砸中鋼（2002）拚產業春燕…套40元有救？ 2023年配息及展望

【撰文・玩股講客人】

公司派對於全球鋼市的展望，主要認為中國解封將開始恢復生產力，內需就有機會帶動產業多頭；至於美國鋼市則是出現打底，加上全球工業需求仍在，因此相當看好接下來的營運發展...

回顧2022年獲利

首先來回顧2022年獲利吧，原因很簡單，這可以再次確認中鋼在年報公佈以前的獲利，另外也能重新檢視2023年可能發放的股利狀況。

中鋼有一個不錯的點是，公司每個月都會自結稅前淨利，這跟金融股的模式很像，這比單純看營收還要準確，因為稅前淨利已經扣除原物料成本、管銷費用以及轉投資收益，所以稅前淨利其實也很接近真實獲利了，只要再扣除稅金之後就能算出EPS。

回過頭來看看中鋼最新自結的2022年全年稅前淨利，2022年第四季出現虧損，並繳出全年累積的稅前淨利為232.59億元，對照2021年的844.14億元，整體衰退超過七成，這是由於市場原物料成本持續攀升，但需求放緩加上國內政策以穩定產品價格為主，因此凍漲中鋼產品售價，最終在年末出現虧損也是不用太意外。所以再近一步整理，依據稅前淨利的變化幅度想抓出中鋼2022年的獲利，基本上用2021年全年的三成來抓應該不會差太多。

中鋼(2002) 歷年股利發放率

這時候就能更有依據的預測股息了，有憑有據再次驗證，時機點剛剛好。2021年全年EPS是4.02元，如果按照稅前淨利衰退幅度來打三折來換算，2022年的EPS就會落在1.2元左右，回顧近幾年的EPS狀況，可以看到2016年、2017年繳出1.04元、1.09元是最接近的，兩年的配息率至少都有八成以上。所以再利用概估的EPS，並搭配過去配息率至少八成參考，現金配息算出來就會得到0.96元。如果再搭配「中鋼即將在2022年底重新起飛？2023年股息可能發這樣...」教學算出來的1元，那麼2023年股息就可能會介於0.96元-1元的區間內。當然啦，最終年報數據及配息政策還是要以公告為主，以上的計算主要是教學而已，目前就是在毫無實際資訊的情況下進行研究討論。

2023年展望又是如何？

聊完2022年之後，也抓出2023年大概的配息狀況，接著來研究2023年第一季吧，這跟股價會比較有關聯性。這可以分成三個角度，分別是原物料成本、籌碼變化以及公司派展望。

1.原物料走勢

在經歷過2022年上半年的原物料瘋狂多頭後，下半年在全球運作陸續恢復正常後，鐵礦、冶金煤報價都開始回落下修，2022年第四季分別受到封控及減產措施，又讓相關報價成本下修趨緩，但整體而言，原物料成本的壓力對中鋼而言算是稍微緩和，只不過市場需求趨緩又導致整體營運動能降溫，這也反映在當季稅前淨利的虧損。

2.籌碼面變化

想追中鋼股價的後續變化，就要看整體股東數的變化，這我在先前文章也提過了，現在幫大家抓出2022年年底以及年後開春第一週的最新數據，直接來對照一下吧。2023年2月4日就是農曆年後的開春第一週，如果你看到人數及持股比例是紅色，代表對照2022年底的數據是增加的，反之則是深綠色，一眼逛過去，持股單位從1股到800張大戶這個區間，大部分都持續看好而加碼，人數增加最多的則是持有1張到5張的這個級距，在2023年就成長了6,734人之多，以目前中鋼收盤在31.45元為例，買進1張大概就是三萬出頭，買進1張到5張就需要三萬到十五萬左右，因此這有沒有可能是大家年終獎金領到後的加碼（笑）？

再往更大咖的800張以上大戶來看，總股東人數及持股則出現賣超，所以中鋼目前的籌碼狀態是大戶將股票轉手給散戶，這對於籌碼面而言當然是不好的事情，股票都賣給散戶就會造成籌碼動亂，但也要提醒的是，大戶賣掉大約0.4%的持股而已，以千張大戶持股六成以上來說，倒沒有出現太過誇張的賣超，當大戶賣出0.4%持股而被大家搶著買進時，其實股價緩緩上升就是籌碼面的表態了。

3.公司派展望

公司派對於全球鋼市的展望，主要認為中國解封將開始恢復生產力，內需就有機會帶動產業多頭；至於美國鋼市則是出現打底，加上全球工業需求仍在，因此相當看好接下來的營運發展。但是有一件事要提醒，中鋼提到「囤貨過年」的現象十分普遍，這意思是下游廠商可能已經開始大量拉貨，如果接下來市場並未如預期出現「缺料」，甚至還要消化囤貨的庫存，那麼你覺得還會漲嗎？而老闆永遠都會說自己公司好，很少會看壞自家產業的，尤其中鋼又是百萬股民的愛股之一，在2023年總股東人數也增加了大概一萬人左右，所以講好話也是很正常。

2023年第一季樂觀中帶點保守為宜

展望2023年第一季，雖然產業發展好像真的要回春了，但中鋼出現「人多」你就要提高警覺，大戶沒加碼進場怎麼漲得起來呢？另外是產品報價及獲利要繼續追蹤，畢竟投資就是要這樣且看且走，隨時掌握最新市場趨勢才能讓你持盈保泰。唯一比較能確定的是，股息配發跟我2022年提出的落差並不大，依據目前的殖利率來看，中鋼，接下來就等年報公佈及配息政策囉。

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