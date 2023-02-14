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藥華藥新藥大陸上市許可證申請獲受理 今重登生技股王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

藥華藥（6446）今（14）日在公開資訊觀測站公告表示，接獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）通知，正式受理用於真性紅血球增多症（PV）的新藥上市許可證申請；股價早盤開高，重新回到500元之上，盤中漲幅1.3%，且再登上生技股王寶座。

藥華藥公告表示，接獲中國國家藥品監督管理局（National Medical Products Administration, NMPA）書面通知，正式受理用於真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b(P1101) 上市許可證申請。

藥華藥指出，依照中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（Center For Drug Evaluation, CDE）之藥品註冊管理辦法，藥品上市許可申請審評時限為受理後起算約200個工作日，不含補件時間。實際審查時間及核准藥證與否將以主管機關正式通知為準。

在市場現況上，藥華藥也在公告中表示，真性紅血球增多症（PV）為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，疾病進程可能由血液濃稠、脾臟腫大、引發血栓、中風危險，嚴重可演變為急性骨髓白血病（AML），影響病患存活與生活品質。根據市場研究，中國約有40萬名PV患者，臨床用藥包括愛治膠囊（Hydroxyurea, HU）、干擾素或JAK2抑制劑等。

藥華藥今日早盤以507元開出，一度拉升至512元，盤中漲幅1.3%，股價重返500元之上，且再奪回生技股王寶座。

藥華藥

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