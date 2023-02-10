兆豐金元月賺40億元 創高

12家上市金控元月獲利出爐，兆豐金控元月獲利衝破40億元創單月歷史新高，每股稅後純益（EPS）0.29元，稅後純益與EPS領先其餘11家，旗下有大型壽險的開發金與新光金則是在壽險虧損下受累，新光金更因此整體1月獲利虧損，銀行、壽險表現兩樣情。

14家上市金控僅剩雙雄富邦、國泰兩家金控，尚未公布2023年1月獲利，由於兩家金控旗下都有大型壽險，因此市場也關注台幣升值對壽險端避險成本、匯兌損益的影響，雙雄1月成績今天分曉。

兆豐金控昨（9）日自結2023年1月稅後純益40.79億元，EPS 0.29元，表現勇冠其餘11家公民營金控。兆豐金元月獲利創下史上同期與單月歷史新高，較去年同月大幅成長逾1.8倍，比上月大增2.5倍，獲利衝高主因在核心子公司兆豐銀行1月受惠台美利差擴大使金融交易SWAP利益大增，以及資本市場回穩推升股債評價利益等，1月光是來自財務操作的獲利挹注就接近30億元，帶動兆豐銀1月稅後純益38.57億元，單月EPS 0.45元，創歷史新高。

兆豐金其他子公司則是表現持穩，沒有因為營業天數減少或者產險理賠損失等因素而有虧損，使得兆豐金元月成績跳脫過去單月最佳30多億元的佳績，更上層樓。

同為公股的合庫金與華南金，也因為子銀行獲利受惠、較去年同期都有兩、三成以上的成長，推升母金控獲利增長。合庫金1月自結稅後純益19億元，EPS為0.13元，較去年同期高出29.4%。華南金1月稅後純益14.48億元，月增28%、年增25%，EPS為0.11元。

合庫金旗下合庫銀1月自結稅後純益18.1億元，與前月相當，較去年同月則是高成長36.9%。華南金旗下華銀1月手續費淨收益以及金融交易利得均較上月增加，1月稅後純益13.51億元，月增26%、年增18%，主要是財管業務成長抵銷農曆年節營業天數減少的淨息收降低影響。

開發金1月稅後純益6.33億元，EPS 0.04元。主因子公司中國人壽1月因台幣升影響避險成本增加，導致1月稅後淨損7.91億元，中壽外匯變動準備金水位則是降到91億元。凱基證券受惠台股上漲，1月獲利6.77億元，凱基銀1月賺5.1億元，開發資本受惠資本市場反彈、投資評價上揚，1月獲利5.41億元。

新光金1月稅後淨損38.50億元，與去年同期相較由盈轉虧，每股淨損0.25元。新光金表示，主因受累新光人壽虧損，新壽單月稅後淨損44.71億元，與去年同期相較也轉虧損，主要受匯兌因素影響，單月台幣升值6.56角，雖有收回外匯準備緩衝，但避險成本升高，美元貶值幅度大，1月收回外匯價格變動準備金36.4億元，目前外準金餘額還剩下237億元。（記者夏淑賢、廖珮君、楊筱筠、齊瑞甄）