快訊

羅智強確定選北市大安區立委 找高金素梅任榮譽主委

室內口罩解禁別太高興 專家揭死亡個案逾6成「沒做這事」

瓦城1月營收6.52億創新高 年增67％

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
喜迎新春，瓦城泰統一月集團營收寫下單月營收歷史新高紀錄，旗下各品牌單月營收年增率亦開出漂亮成績單。圖／瓦城提供
喜迎新春，瓦城泰統一月集團營收寫下單月營收歷史新高紀錄，旗下各品牌單月營收年增率亦開出漂亮成績單。圖／瓦城提供

受惠於金兔年春節提前至一月與史上最長的連假，全台最大東方美食連鎖餐飲集團—瓦城泰統（2729）1月集團營收6.52億元寫下單月新高，年增率更高達67%，旗下各品牌單月營收年增率亦開出漂亮成績單。2023開局瓦城集團揮別疫情、繳出亮眼成績，2023年瓦城集團揚帆啟航，將針對全台灣各地商圈特色，量身打造18店展店計劃，滿足不同類型的顧客需求，全力擴張東方美食連鎖版圖。

長達10天的農曆春節假期帶動聚餐需求，瓦城泰統集團把握年假商機，自1/13至2/28推出新春圍爐宴套餐，藉百貨、電影院人潮加持，成功吸引到店人潮並搭配開運抽紅包活動，提升顧客回訪意願，促動除夕至初七業績大漲30%；同樣受益於年節商機，「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」及「時時香」四大品牌攜手推出的外帶年菜套餐，由於包含多道限定新品，訂購再贈超過千元開運紅包，成為年節團圓首選，整體訂購業績較去年大幅成長。此外，瓦城泰統集團旗下品牌「時時香」新店－樹林秀泰店於1/17開幕，再為營收錦上添花。三箭齊發，讓集團開春營收再報喜。

2023年瓦城泰統集團以單月營收歷史新高的漂亮開局正式揮別疫情，全面揚帆啟航，全年度將再展18間新店，全力擴張東方美食連鎖版圖。因應市場與商圈生態變化，集團旗下包含大心在內所有品牌，都將為商圈量身打造專屬拓點計畫，透過差異化展店策略，深入社區、滿足多元類型的顧客需求，瓦城集團以其高效、靈活的店點佈局，全力衝刺2023！

展望後市，廣獲好評的新春團圓宴套餐及尾牙春酒專案皆延長至2/28，隨著年後企業春酒需求加之228連假商機助攻，預期訂席將穩定熱絡。另，針對即將到來的西洋情人節，瓦城泰統集團集結旗下六大品牌推出「初戀__派對 Sync With Love」限定活動，於2/3至2/19開賣3款季節限定的草莓飲冰品，將有助於提升客單價，成為挹注營收一大助力，可望續創集團營收佳績。

2023年瓦城集團將針對全台灣各地商圈特色，量身打造18店展店計劃，滿足不同類型的顧客需求。圖／瓦城提供
2023年瓦城集團將針對全台灣各地商圈特色，量身打造18店展店計劃，滿足不同類型的顧客需求。圖／瓦城提供

瓦城 營收 疫情

延伸閱讀

瓦城元月營收創歷史新高 年增逾六成

2023內湖草莓季來囉！20家農園享受各式美食飲料，加好友再抽500元折價抵用券

新店碧潭日前二女落水釀一死 今又發現一具無名男屍

周蕙辦春酒感謝團隊 驚見「土地公」現身席中立馬參拜

相關新聞

資金上膛 題材股急行軍

台股穿越年線震盪，接下來各公司將召開董事會、公布股利政策，高價股尤其是ＩＣ設計是人氣指標，而車電族群在電動車滲透率提高下，亦值得注意。

大魯閣1月營收年增逾五成 再創本業營收新高

大魯閣（1432）受惠疫情趨緩，寒假及年假效應，台中及新竹商場業績明顯成長，運動休閒及新事業項目新竹「福湯岩盤浴」、「蔦...

台積電跌漲都46％…但買在高點得漲85％才回本！ 專家「兩點提醒投資人」

台積電（2330）從688跌到370，跌了46％；現在從370反彈到540，剛好漲了46％。

還有便宜台積電？網酸「手中沒以後也不會有」：別妄想最低價

台股8日受到費城半導體大漲以及台積電ADR上漲激勵，指數震盪走高，終場上漲217點，收在15,618點。台積電（2330）上漲17元收在540元。有網友在詢問「還有便宜的台積電買嗎？」其他人直言「手中沒有GG的人，未來也不會有GG，不要妄想買到最低價」。

台新金、第一金 1月獲利躍進

半數上市金控2023年1月獲利出爐，台新金因去年基期較低，今年1月獲利較去年同期大增逾五倍成長最多，第一金1月獲利也成長...

貨櫃海運族群 Q1有壓

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）截至2月初持續下跌，在全球三大航線中，法人預估僅美東線仍處在獲利狀態，加上春節過後市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦