亞德客 去年賺進三股本

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）公布去年自結合併財報，合併營收260.73億元、年增2.6%，創歷史新高，營業毛利118.93億元，營業利益75.42億元，稅後純益60.13億元、年減6.6%，獲利為歷年次高，每股稅後純益30.07元。

亞德客去年合併毛利率45.61%，較2021年48.57%減少2.96個百分點；營益率28.93%，較2021年32.35%減少3.42個百分點。

亞德客去年第4季合併營收62.64億元，季增3.1%、年增8.6%，營業毛利29.04億元，毛利率46.36%，較第3季46.31%略增，稅後純益13.42億元，季減3.5%、年減16.4%，為近十季來低點，單季每股純益6.71元。

亞德客表示，儘管出貨仍可能受到疫情狀況不確定影響，但對今年營運偏向樂觀。法人稍早也預估，今年亞德客受惠原物料價格下滑，以及氣動元件平均銷售價格持穩，毛利率可望成長。

受工作日減少影響，亞德客今年1月合併營收14.57億元，月減29.9%、年減25.2%；不過，亞德客強調，1月份接單金額持續高於出貨，市場需求仍屬健康狀態。