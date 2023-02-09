貨櫃海運族群 Q1有壓

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）截至2月初持續下跌，在全球三大航線中，法人預估僅美東線仍處在獲利狀態，加上春節過後市場進入需求空窗期，短期運價走勢將維持弱勢震盪，貨櫃海運股今年第1季營運表現出現不小挑戰。

SCFI指數2月初當周較前一周持續下跌2.2%，其中美東線每40呎櫃（FEU）為2,706美元，下跌2.7%，美西線為1,363美元，下跌2.8%，亞歐線運價每20呎櫃（TEU）則下跌5.2%。

市場法人表示，春節後SCFI指數走勢依然疲弱，目前指數來到2020年7月以來低點，各遠洋線運價幾乎已回到疫情前水準。

目前航線獲利方面，推估美東線仍處於獲利狀態，歐洲線損平邊緣波動，美西線則已處於虧損狀態。

產業結構方面，國際研調機構預估去年市場需求年增0.9%、運力供給年增4.4% ，產業由供不應求轉為供過於求；2023年市場需求年增2.7%、運力供給年增7.8%，供給過剩缺口將進一步擴大。

此外，2021~2022年因運價維持高檔，航商拆船意願不高，隨國際環保法規逐趨嚴格，2023年市場拆船量有望增加，惟在航商營運仍有獲利且環保規定仍有因應措施情況下，環保法規對拆船量的影響程度尚不足以扭轉市場供給過剩的結構。

展望後市，春節過後市場面臨需求空窗期，短期內運價走勢將維持弱勢震盪，預估在第2~3季進入傳統需求旺季，在運價水準已低下有利反彈，但2023年貨櫃海運市場新增運力壓力較大，中長期現貨運價走勢仍有壓力。

獲利方面，隨現貨運價跌幅擴大，加上合約價格連帶重新調整，去年第4季獲利將較去年第3季大幅縮減，今年第1季在運量減少、運價水準下跌下，營運將面臨較大挑戰。