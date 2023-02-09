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還有便宜台積電？網酸「手中沒以後也不會有」：別妄想最低價

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇還有沒有便宜台積電股票能買。台積電示意圖。報系資料照片
網友好奇還有沒有便宜台積電股票能買。台積電示意圖。報系資料照片

台股8日受到費城半導體大漲以及台積電ADR上漲激勵，指數震盪走高，終場上漲217點，收在15,618點。台積電（2330）上漲17元收在540元。有網友在詢問「還有便宜的台積電買嗎？」其他人直言「手中沒有GG的人，未來也不會有GG，不要妄想買到最低價」。

一名網友在PTT發文詢問「還有便宜的台積電買嗎？」他表示，「去年10月被板上的韭菜騙，以為會跌到200，沒買到370的GG，之後這裡還會有一批GG便宜嗎？」

另一人則回文表示，「被韭菜騙的人，那就是韭菜中的韭菜，手中沒有GG的人，未來也不會有GG，不要妄想買到最低價，依據心理學（人性），人往往都會想等到極大利益再出手，或者是損失減低到最小再出手，然而股市瞬息萬變，一個未知內線或消息都可能讓股市大漲或大跌好幾百點，我們所能做的就是找好的公司或etf長期持有」。

其他網友則留言「etf變顯學，恐怖」、「韭菜的邏輯：送分題我們不需要，寧願賠錢」、「現在還很便宜啦，台積電世界強的」、「不久的過去還真的不少人都在說2開頭的台積，咦，那些人呢？」、「台積就這樣暴漲暴跌，要穩就買ETF，無腦多」、「說2開頭的不是韭菜，是無知且自以為」、「買啊，現在很便宜」。

台股 ETF PTT 韭菜 2330台積電 ADR

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