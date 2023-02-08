金融股2022年因升息受惠很多？ 獲利大爆發的僅第一金（2892）和這3檔

【撰文・玩股講客人】

最後回到2023年配息的議題，趁著現在這些金融股全年EPS尚未公布自結之際，先來看看2020年、2021年、2022年近三年的配息率，這邊先把現金股息、股票股利合併計算，因為股票股利很有可能隨著公司派當下判斷而調整，但整體配息率的變化比較小一些，也比較具有參考價值...

時間來到2022年底，金融股最新自結EPS為前11月，如果依照過去配息政策作參考，那麼2023年配息就能抓到一個大概，如果是想領股息搶便宜的投資人，其實這時間點也差不多該注意了。

先從EPS年增率高的金融股做研究！

列出台股所有主要的金融股，我仔細對照了前11月自結EPS狀況，其實就只有四檔的EPS比去年同期成長，依照年增率排序，分別是台企銀年增90.16%、彰銀年增21.79%、第一金年增2.08%、台中銀年增2%。從這些金融股組成來看，四家就有三家是以銀行為主，而第一金的主力營運同樣也是來自銀行部門，看到這邊應該也不難發現，2023年投資金融股當然是要多看看升息受惠股囉。

上表我將這四檔金融股在2020年、2021年的EPS也整理出來，可以拿來對照銀行股在兩年降息期間的獲利狀態，而2022年則是正式升息的第一年。以台企銀為例，2020年EPS繳出0.63元，2021年繳出0.66元仍成長，其實某種程度可以看出降息循環對銀行股的獲利影響都是一次性，為什麼會這樣？你可以思考一件事，2020年出現單次性降息、紓困放款及疫情呆帳打完後，當年絕對是最慘的一年，但是當時不動產起飛，其實這些銀行又大量放款資金到房市收息，而且台灣利率也沒有降到像美國一樣歸零，當一次利空結束之後，銀行又專注放款在相對安全的房市資產中，因此2021年即便降息仍穩健成長，這也是可想而知的事情。

到了2022年，台企銀就更威猛了，前11月累計EPS繳出1.16元、年增90.16%，與2021年的0.66元來對照，若沒意外，2022年有機會繳出翻倍的獲利。進入2023年，成長性也是很有機會成長，原因就在於2022年仍有紓困放款，而台灣央行也跟著美國FED維持升息腳步，思考一下，即便台企銀在2022年放款都不變，升息也能帶來更多的利息收益，另外紓困方案也會趨緩，而且如果那些企業真的會出現呆帳，早在2021年、2022年就爆炸了吧（笑），都能撐到2023年了，相信呆帳率也會漸漸趨於平緩。

至於為何台企銀反彈最大？原因就在於這是一家公股銀行，而且公司配合政策運作，主力經營放款都以國內中小企業為主，你可以回想一下，這幾年企業因為疫情倒閉了多少家，而國家紓困企業資金的先鋒隊長又是由台企銀主導，因此疫情下重傷最大的是台企銀，在低基期的帶動下，2022年出現爆發性的獲利成長也不會太奇怪。

當然，這個狀況不只是台企銀而已，只不過是主力業務造成反彈最強，再看到其他三家金融股，其實也都是如此，主力房貸放款的彰銀也在2022年前11月就超越2021年全年獲利。而第一金、台中銀雖然尚未超越2021年全年，年增率大概在2%左右，但如果沒意外，12月在持續升息政策加上穩健經營帶動下，相信也不是難事。

接著再看到四家金融股的淨利組成，我分別從這幾家公司的第三季季報整理出來，主要拆成利息淨收益、手續費淨收益及其他收益，這樣分的原因也很簡單，利息的比重就可以看出利率政策能帶來多少動能。手續費淨收益則是代表公司最穩定的收入，裡面就是收放款手續費、協助購買基金或外匯業務手續費，這當然就不會有呆帳問題。而其他收益則包含投資、匯差、股息、保險、處分投資部位等囊括性項目，這邊就不細談，原因是壽險股的EPS及投資部位都很慘烈，當然也就不會被列入在我們這次的研究中囉（笑）。

以這些股票的前三季利息淨收益來看，台企銀、彰銀、台中銀分別是73%、73%、72%，通通都高於七成以上，也難怪升息會讓這幾家公司的EPS這麼開心！而第一金的利息淨收益率則有55%，當然也受惠於升息，另外要補充的是，第一金旗下保險收入也是穩健的獲利來源，前三季的保險淨收益就貢獻18%，而且並沒有亂投資，所以就不像那些大型壽險認列這麼慘烈的虧損，這些保費收入變成放款收息之外，貢獻金融長期收益第二大的獲利引擎。

2023年配息展望怎麼看？

最後回到2023年配息的議題，趁著現在這些金融股全年EPS尚未公布自結之際，先來看看2020年、2021年、2022年近三年的配息率，這邊先把現金股息、股票股利合併計算，因為股票股利很有可能隨著公司派當下判斷而調整，但整體配息率的變化比較小一些，也比較具有參考價值。

台企銀：近三年配息率為74.47%、72.13%、71.21%，可以看到配息率越來越低，這也可能是公司派對於未來展望的不確定性，如果我們以七成配息率搭配2022年前11月EPS來計算，2023年有機會可以配息到0.81元以上。

彰銀：近三年配息率為72.07%、68.66%、71.43%，以最低配息率68.66%搭配2022年前11月EPS估算，2023年有機會可以配息到0.65元以上。

第一金：近三年配息率為89.4%、76.92%、78.95%，以最低配息率76.92%搭配2022年前11月EPS估算，2023年有機會可以配息到1.13元以上。另外公司派也在近期法說會提到，現金股息配息率約六成。

台中銀：近三年配息率為72.07%、70.41%、68.18%，以最低配息率68.18%搭配2022年前11月EPS估算，2023年有機會可以配息到0.7元以上。

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