富邦金、玉山金和中信金現在能買誰好？ 存股達人：2022年慘王是它

老師！富邦金、玉山金、中信金，這三只金融股，誰還可以買？

前幾天股市大漲，我接到了一通焦慮的讀者電話，他問我說，老師怎麼辦，漲上去了，他領了年終現在很想進場，但卻又不知道可以買誰，擔心是一時的反彈會怕被套牢，所以他想投資金融股，因此他問我富邦金、玉山金和中信金，誰還可以買？

一、有誰不慘？

從2022年3Q，各銀行EPS衰退幅度，和去年同期相比，這三個銀行的衰退狀況如圖表一：看起來他們都很慘，那要如何在其中挑出體質比較好的股票？

在挑銀行股之前，你一定要先了解，銀行賺的是什麼錢！

第一，銀行靠利息來賺錢

它吸你的存款，給你1%的利息，然後借錢給別人，收3%的利息。這中間的2%，就是它賺錢的關鍵。

第二，銀行靠投資來賺錢

銀行除了會吸存款，還很懂得投資，而且是借錢投資。它們買的商品，跟我們會買的，差不了多少，有債券、也會有股票。

所以，你要牢牢記住，銀行要賺錢，一靠利息，二靠投資。

當我們在挑銀行股的時候，我們要檢查的，就是它歷年的利息收入怎麼樣？有沒有逐年增加？或者投資收益怎麼樣？有沒有越來越好？或者在金融海嘯的時候，賠得比別人少？我們挑銀行股，要從損益表財報上，去看這兩項收入的變化，才是最重要的事。

那麼，我們現在就來看看，富邦金、玉山金、中信金，過去這一年，到底在利息收益，跟投資收益上，慘況各自如何？

二、慘況如何？

（一）富邦金

為什麼2022年，比起2021年，會在投資收益上，衰退這麼多？（見表二）細看損益表，就會知道，富邦金EPS衰退的關鍵，就是股票賠錢！（表三）

（二）玉山金

為什麼2022年，比起2021年，會在投資收益上，衰退這麼多？（表四）細看損益表，就會知道，玉山金EPS衰退的關鍵，還是股票賠錢！（表五）

所以現在的狀況時，玉山金2022年第三季的EPS，比起去年，整整衰退31%！

（三）中信金

中信金的利息收入看起來很穩，但投資收益，其實是連年衰退，我覺得這很有趣，值得深入研究看看（表六）。

我們現在要討論的，是去年一整年，比起前年，它在投資上的表現，到底怎麼樣，讓我們細看損益表，我還是發現，中信金2022年EPS衰退的關鍵，還是股票賠太多了！（表七）所以現在的狀況時，中信金2022年第三季的EPS，比起去年，整整衰退31%！

三、大家都那麼慘？那我現在要買，到底要選誰？

古時候的故事，都是採茶女，路邊撿了個落魄書生，他沒錢，還得了肺病。結果好心的採茶女，帶回家好好照顧，讓他吃飽飯、養好病，繼續讀書，結果3年後，書生上京趕考，拿了狀元，騎著白馬回來，娶了採茶女，讓她成了狀元夫人，這種故事，你聽過沒有？採茶女的「救人翻身」邏輯，跟我們現在要選銀行股的邏輯，是一個道理。

誰未來最有潛力？兩個原則

（1）誰最慘？現在衰退最多？

（2）誰最賤？價格跌最多？

結果揭曉

最慘，就是富邦金

最賤，還是富邦金

2022年第三季損益表看來，富邦金EPS的衰退幅度，是最淒慘的（-43%）。

以2022年1月的價格為基準，到目前為止，跌最慘的（表八），不好意思，還是富邦金。

講白話一點，富邦金是 2022年「慘王」。

四、結論

因此，如果非要在三個金融股裡，選出最適合買進的。如果讓我選，我選富邦金。

大家可以翻翻他們的「損益表」，自己仔細想一想。股海浮沉，請大家各自安好！

◎內容已獲 十方富裕人生（心靈 夢想 財富） 授權，原文出處於此