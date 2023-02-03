鴻海（2317）股價都100元…即便大盤跌3千點？ 專家：「這群」買盤在支撐
一年前的今天，台股近18000點，鴻海（2317）100塊；一年後，指數剩15000點，鴻海還是100塊。
過去一年的時間裡，三大法人一共賣超550億，相當於55萬張股票。也就是說，法人死命賣了55萬張股票還不會跌，意味著有另一股相對買盤在支撐，誰這麼會買？
答案是散戶。
過去一年，鴻海散戶人數成長近5萬人，從81萬成長到86萬，總持有張數也增加了40萬張，從407萬成長到447萬。約當每位散戶持有鴻海張數從4.98成長到5.18。
股民一副「你有多會賣？我就多會買」的模樣，我相信，很快就能把鴻海買成一家散戶持股過半的企業。
哼哼，外資真傻，看不出鴻海的價值，還是股民機靈多了。
註：2022散戶持有鴻海比重為43.5％
◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此
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