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他搶玩三星Galaxy S23讚賞這款秒付訂金 店員告知3件事掀熱議

台積電年後飆漲！他爽賺16萬 網揪1細節籲：下次別這樣玩

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電新春開盤大漲。圖為台積電（2330）南科廠。記者劉學聖攝影／報系資料照
台積電新春開盤大漲。圖為台積電（2330）南科廠。記者劉學聖攝影／報系資料照

兔年新春開盤台股大漲，台積電（2330）股價大漲40元，漲幅7.95%，有網友嗨喊「感謝護國神山開工大紅包」，他在去年8月以均價515融資六張台積電，開工日以均價542賣出，收入16.2萬、報酬率8％。

一名網友在PTT以「感謝護國神山開工大紅包」為題發文表示，「去年8月以均價515塊融資6張，曾暴跌至394塊，箇中滋味，如人飲水冷暖自知，歷經5個月的等待，1/30開工第一天以均價542賣出，結算收入約16.2萬，扣除稅費及融資利息所得約10萬，報酬率（5個月）8％」。

其他網友紛紛留言「恭喜賺錢，最高543都抓到」、「直接扣六萬，夭壽高」、「還有股息，讚」、「賺爛了，撐過內心煎熬」、「心臟很強欸」、「好猛喔，轉折之王是你」、「那你也是有耐心，恭喜」。

不少網友認為這種投資方式風險過高，紛紛留言「他凹到融資維持率到119.75，補錢才撐過去，超級危險」、「真的下次不建議這樣」、「凹的有點久…建議不要有這習慣」、「融資這樣凹很危險」。

2330台積電 股息 均價 紅包 兔年

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